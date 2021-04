Facebook dice que los datos filtrados de 500M de usuarios son antiguos, pero la gente no cambia de fecha de nacimiento, nombre, etc.

Hace unos días, aparecieron en un foro de Internet los datos personales de millones usuarios, incluyendo números de teléfono, direcciones de correo electrónico, fechas de nacimiento, estado civil, ubicación, ocupación y más.

Esta información procedía de 533 millones de cuentas de Facebook, que fueron obtenidas en 2019 aprovechando una vulnerabilidad en la plataforma. Entre las cuentas filtradas, se encuentra la del propio Mark Zuckerberg, fundador de Facebook.

Los datos vendidos online en junio de 2020. Ahora esa misma base de datos está a disposición de cualquiera que busque por Internet. Hemos tenido acceso a los perfiles filtrados de España y hemos podido comprobar de cerca que la información es verídica.

Los registros fueron robados de cientos de millones de perfiles de Facebook repartidos en 104 países; eso incluye 10.894.206 millones de cuentas en España. Todos los datos suman más de 70 GB. El precio de la base de datos ha ido bajando, y ahora es gratuita.

Facebook se excusa afirmando que el robo de datos ya fue noticia en 2019, y que el agujero de seguridad explotado se cerró ese mismo año.

Se trata de datos antiguos de los que se informó previamente en 2019. Encontramos y arreglamos este problema en agosto de 2019.

Eso no cambia el hecho de que la información robada de las personas ha estado circulando durante casi tres años, y que aunque todo sucedió en 2019, es poco probable que los nombres, las fechas de nacimiento, los detalles de contacto y otros datos hayan cambiado en ese tiempo.

Es bastante seguro que los datos seguirán siendo en gran medida útiles para que ciberdelincuentes los exploten.

Puedes ver si tu perfil está en esta última filtración introduciendo tus datos en Have I Been Pwned o Have I Been Zucked, buscando tanto por e-mail como por número de teléfono.