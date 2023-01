Facebook permitirá fotos de pechos desnudos de personas transgénero y no binarias, pero no de mujeres cisgénero

El Consejo de Supervisión de Meta ha anunciado una nueva política que permitirá a las personas transgénero y no binarias mostrar sus pechos desnudos en Facebook e Instagram, pero seguirá prohibiendo este tipo de publicaciones a las mujeres cisgénero.

«La Junta de Supervisión considera que eliminar estas publicaciones no está en consonancia con las normas comunitarias, los valores o las responsabilidades en materia de derechos humanos de Meta«, escribió la Junta sobre las publicaciones de una pareja que se identifica como transgénero y no binaria.

«Estos casos también ponen de relieve cuestiones fundamentales con las políticas de Meta».

«La orientación interna de Meta a los moderadores sobre cuándo eliminar contenido en virtud de la política de incitación sexual es mucho más amplia que la justificación declarada de la política, o la orientación disponible públicamente. Esto crea confusión entre usuarios y moderadores y, como Meta ha reconocido, lleva a que se eliminen contenidos erróneamente.»

La junta lamentó que la política actual del gigante de las redes sociales «se base en una visión binaria del género y en una distinción entre cuerpos masculinos y femeninos».

«Tal enfoque hace que no esté claro cómo se aplican las reglas a las personas intersexuales, no binarias y transgénero, y requiere que los revisores hagan evaluaciones rápidas y subjetivas de sexo y género, lo cual no es práctico cuando se modera contenido a escala», escribieron.

En 2013, Facebook censuró fragmentos de un documental titulado «Free the Nipple», centrado en el movimiento para normalizar el topless femenino en público.