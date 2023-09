Filtrada la nueva Fitbit Charge 6

En agosto de 2021, Fitbit anunció el Charge 5 para el mercado mundial. Ahora, una nueva filtración ofrece un primer vistazo al modelo Fitbit Charge 6.

Observando las imágenes, podemos ver que el modelo de wearable Charge 6 tendrá tendrá un diseño similar al Charge 5. Aunque, un cambio notable en diseño es la inclusión de un botón físico en el lado derecho.

Aparte de esto, conserva las bandas de silicona y una pequeña pantalla rectangular con las esquinas redondeadas. Los renders muestran que el Charge 6 llegará en varios colores, como negro, beige y naranja.

Lamentablemente, la filtración no revela detalles más precisos como especificaciones y el precio de este próximo wearable. Pero dado que parece un diseño similar al del Fitbit Charge 5, el Charge 6 también podría

ofrecer pantalla Always On, varios sensores relacionados con la salud y soporte GPS.

El Charge 5 cuenta con un panel AMOLED de 1,04 pulgadas que ofrece 450 nits de brillo máximo junto con una frecuencia cardíaca y SpO2 de oxígeno en la sangre en sangre. Con una carga completa, el Charge 5 puede durar hasta una semana entera, con una carga completa en tan solo 2 horas.