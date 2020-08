Gmail: Cómo quitar la molesta barra inferior de Correo/Reunirse en Android e iOS

Hace mucho que perdí la cuenta de las veces que le he dicho a Google que no, de verdad, que no me interesa contratar YouTube Premium.

Los servicios de Google son geniales y cuesta imaginar la vida online sin muchos de ellos, pero a veces Google es demasiado insistente promocionando algunos de ellos.

Esto es lo que está ocurriendo ahora con la plataforma de videoconferencia Meet de Google, que la compañía ha comenzado a promocionar en su app de Gmail de iOS y Android.

Muchos usuarios, entre los que me incluyo, han empezado a ver cómo en la parte inferior de la app de Gmail aparecen dos iconos — Correo y Reunirse — que no aportan nada y restan espacio útil (aproximadamente tres líneas menos).

Si todavía no ves esta barra en tu app de Gmail, no cantes victoria — es cuestión de tiempo que se active en los buzones de todos los usuarios. De hecho, a mí me aparece en la app Gmail para iOS pero todavía no en la app para Android.

Comprendo que Google no lleve bien que los usuarios hayan recurrido en tiempos de pandemia a Zoom antes que a Meet, pero hacerlo omnipresente no va a hacernos cambiar de opinión sino que, en mi caso, genera rechazo.

Por suerte, puedes eliminar esta barra inferior en Android e iOS de forma sencilla:

Pulsa sobre el icono de «hamburguesa» de tres líneas horizontales en la esquina superior izquierda, desplázate hacia abajo y toca en «Ajustes». Selecciona la cuenta de Gmail que deseas cambiar. Desplázate hacia abajo hasta la categoría «Reunirse» y desmarca «Mostrar la pestaña Reunirse para videollamadas».

¡Y ya está! Has recuperado algo de espacio en tu aplicación de Gmail y dejarás de ver todo el día el icono de Meet en tu buzón.