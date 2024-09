Google anuncia el lanzamiento de Android 15

Google ha anunciado hoy el lanzamiento de Android 15 y la disponibilidad de su código fuente en el Proyecto de Código Abierto de Android (AOSP, por sus siglas en inglés).

Android 15 estará disponible en las próximas semanas para los dispositivos Pixel compatibles y, en los próximos meses, se extenderá a dispositivos seleccionados de marcas como Samsung, Honor, iQOO, Lenovo, Motorola, Nothing, OnePlus, Oppo, realme, Sharp, Sony, Tecno, vivo y Xiaomi.

Con el lanzamiento de Android 15, Google también ha iniciado una nueva serie educativa llamada «Spotlight Weeks», donde explorará temas técnicos relacionados con Android. Empezarán con una semana dedicada completamente a Android 15.

Si tienes un dispositivo Pixel compatible, recibirás la actualización pública de Android 15 a través de una actualización OTA (Over The Air) en cuanto esté disponible. Para aquellos que no quieren esperar, es posible acceder a la versión beta más reciente de la plataforma uniéndose al programa beta de Android 15 QPR (Quarterly Platform Release).

Si ya estás inscrito en el programa beta QPR en un dispositivo Pixel compatible, es probable que hayas recibido la oportunidad de instalar la primera actualización beta de Android 15 QPR. Si decides no continuar en el programa beta, puedes optar por no participar sin perder tus datos, siempre y cuando no instales la siguiente actualización beta y esperes a la versión estable.