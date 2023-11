Google eliminó esta función de Android 14, pero Samsung la ha querido mantener

Cada actualización importante de One UI trae consigo una versión más reciente de Android. Esto significa que no todas las características y cambios mencionados en los registros de cambios de las actualizaciones de One UI provienen de Samsung.

Algunos de ellos provienen de Google y se aplican al sistema operativo central de Android para todos los dispositivos, independientemente de la marca.

Sin embargo, no todas las funciones del sistema operativo Android se encuentran presentes en dispositivos que no son de la marca Pixel, y lo mismo ocurre con algunas de las características que Google elimina de Android de vez en cuando.

Este es precisamente el caso con una característica particular que Google ha eliminado con Android 14, pero que aún funciona en smartphones y tablets Galaxy que se han actualizado a One UI 6 (Android 14).

Con Android 8 (Oreo), Google introdujo las notificaciones en el menú que aparece al realizar una pulsación prolongada sobre los iconos de la aplicaciones. Esto permite ver un fragmento de la última notificación de una aplicación al mantener presionado su acceso directo en la pantalla de inicio o en el cajón de aplicaciones.

Con Android 14, eso ya no es posible en dispositivos que ejecutan una versión estándar del sistema operativo, como los teléfonos inteligentes Pixel de Google.Sin embargo, los dispositivos Galaxy que ejecutan Android 14 aún tienen esta función y es probable que continúen teniéndola en el futuro.

No es la característica más útil del mundo, y es probable que la mayoría de los usuarios ni siquiera supieran que existía, pero aun así, este es un buen ejemplo de cómo Samsung toma decisiones propias sobre algunos aspectos de la experiencia del usuario.

Android 14 y One UI 6 traen una gran cantidad de nuevas características y mejoras a los dispositivos Galaxy. Samsung ha estado lanzando la actualización a teléfonos y tablets elegibles a buen ritmo y continuará haciéndolo en las próximas semanas y a principios de 2024.