Google lanza builds de Android 13 que solo soportan apps de 64 bits

En octubre, Google confirmó oficialmente que sus nuevos Pixel 7 y Pixel 7 Pro eran los primeros teléfonos Android que soportaban solo apps de 64 bits, lo que debería ofrecer varias ventajas.

Sin embargo, con el reciente lanzamiento de Android 13, los que tengan un Pixel 4a u otro modelo más reciente también pueden probar un sistema solo de 64 bits.



Estas actualizaciones para dispositivos más antiguos se consideran «builds beta», y Google solo recomienda su uso a desarrolladores.

Al dejar de soportar el código de 32 bits, los teléfonos y las apps de Android funcionan más rápido y tienen un mejor rendimiento.

Según Google, las aplicaciones de 64 bits «funcionan más rápido porque tienen acceso a registros e instrucciones adicionales que no están disponibles para las aplicaciones de 32 bits». Además, al dejar de soportar los 32 bits, Android ahorra hasta 150 MB de memoria RAM que utiliza el sistema operativo.

El cambio a 64 bits mejora el rendimiento del dispositivo y de las apps. Algunas apps de Android podrían no funcionar, por lo que Google advirtió que algunos propietarios del Pixel 7 no podrían instalar y utilizar todas las apps. Sin embargo, esto no parece ser un gran problema.

Google está ofreciendo ahora builds beta e imágenes de fábrica de Android 13 solo en 64 bits para los Piel, desde los Pixel 4a hasta los Pixel 6. Estos archivos se pueden descargar desde la web de Android Developers.