Google Maps se integra con la Now Bar: Navegación en la pantalla de bloqueo de tu Galaxy

El pasado 22 de enero, en el evento Unpacked, Samsung presentó oficialmente su nueva serie Galaxy S25 y, con ella, la versión estable de One UI 7.

Entre las características más destacadas se encuentra la «Now Bar», una herramienta que permite mostrar actividades en vivo en la pantalla de bloqueo de los dispositivos compatibles.

Durante el lanzamiento, la Now Bar estaba limitada a mostrar actividades en vivo como notificaciones en tiempo real, temporizadores, reproducción de música, así como modos y rutinas en la pantalla de bloqueo. En filtraciones previas se insinuó que esta función también integraría las actividades en vivo de Google Maps, y ahora esta integración se ha confirmado.

Google ha lanzado una nueva actualización para su aplicación de Maps en Android, incorporando soporte para las actividades en vivo de la Now Bar.

Google Maps es la aplicación de navegación más utilizada en el mundo, con disponibilidad en más de 220 países y regiones. Con esta actualización, los usuarios de dispositivos Galaxy con One UI 7 podrán visualizar direcciones en tiempo real y otra información relevante directamente desde la pantalla de bloqueo. Además, podrán acceder a una barra de progreso para la navegación en transporte público, junto con detalles como el tiempo estimado de llegada.

Por el momento, la compatibilidad con la Now Bar está limitada a la serie Galaxy S25, ya que es el único dispositivo que cuenta con la versión estable de One UI 7. Sin embargo, Samsung está trabajando en el despliegue global de la actualización de One UI 7, lo que permitirá que más dispositivos Galaxy puedan disfrutar de esta función en el futuro.