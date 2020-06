Google quiere ocultar la URL en la barra de direcciones de Chrome

Si quieres saber qué página web que estás visitando, la forma más sencilla de comprobarlo es echar un vistazo a la URL.

De esta forma, puedes comprobar si el sitio web que afirma ser el sitio web de tu banco muestra una dirección diferente, en cuyo caso sabes que algo va mal.

Sin embargo, por alguna razón, Google quiere hacer cambios en la forma en la que se muestran las URLs en la barra de direcciones de Chrome.

Google está probando una función en Chrome que ocultará la dirección del sitio web en la barra de direcciones. Esto significa que cuando navegas por un sitio web, como este, en lugar de mostrar la dirección completa en la barra de direcciones, sólo mostrará «teknofilo.com».

Aunque parezca que Google podría estar abriendo a los usuarios a los ataques de phishing, la empresa afirma lo contrario.

En una publicación en Chromium, un desarrollador chromium: «Creemos que esta es un área problemática importante para explorar porque el phishing y otras formas de ingeniería social todavía están muy difundidas en la web, y muchas investigaciones muestran que los actuales patrones de visualización de URL de los navegadores no son defensas efectivas».

Actualmente, es una característica de prueba/experimental y, según el desarrollador, si no es eficaz para conseguir lo que persiguen, no lo incorporarán. Sin embargo, si lo encuentran útil, sí que formará parte de Chrome, aunque los usuarios tendrán la opción de desactivarlo si no lo ven útil.