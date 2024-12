Google se rinde ante el iPad: No habrá un nuevo Pixel Tablet

El mercado de las tablets Android vuelve a ser tema de conversación tras informes que indican que Google habría cancelado el desarrollo de una nueva generación de su Pixel Tablet.

Dependiendo de la fuente, ya sea Android Headlines o Android Authority, los rumores señalan que Google detuvo los planes para un segundo o incluso un tercer modelo de esta línea, aparentemente por preocupaciones sobre su rentabilidad.

El desafío de competir con el iPad

El Pixel Tablet, lanzado en el otoño de 2023, marcó el regreso de Google al mundo de las tabletas, un segmento dominado ampliamente por el iPad de Apple. Este dispositivo buscó diferenciarse al incorporar un dock con altavoz que lo transformaba en un display inteligente para el hogar, un intento por captar la atención de los usuarios con un enfoque más funcional y adaptado a la vida diaria.

Sin embargo, a pesar de estas características innovadoras, la Pixel Tablet no logró desencadenar un interés masivo por las tabletas Android. Sin datos de ventas oficiales disponibles, parece que su impacto se limitó a un nicho reducido, mientras que opciones económicas como las Kindle Fire de Amazon mantienen una presencia más constante en este mercado.

Breve historia de las tablets Android de Google

El camino de Google en el desarrollo de tabletas ha sido accidentado y lleno de experimentos. Su incursión comenzó con dispositivos como el Motorola Xoom y la Nexus 7, esta última considerada un éxito en su momento por su tamaño compacto, precio accesible y experiencia de usuario optimizada. La segunda versión de la Nexus 7 en 2013 es aún recordada como una de las mejores tabletas Android de su época.

A pesar de estos aciertos, otros intentos, como la Nexus 9 y el Pixel C, no lograron convencer al público. Mientras que la Nexus 9 fue criticada por su diseño y rendimiento, el Pixel C parecía más un híbrido forzado entre una tableta y un dispositivo de productividad que no terminaba de encajar. Más adelante, Google experimentó con el Pixel Slate, una tablet con Chrome OS que tampoco encontró una audiencia sólida.

En 2019, Google decidió abandonar la fabricación de tabletas propias, aunque continuó trabajando en mejorar el soporte para dispositivos de otros fabricantes. Con la actualización Android 12L en 2022, buscó optimizar la experiencia en pantallas grandes y revitalizar el interés en este tipo de dispositivos.

¿Un futuro incierto para la Pixel Tablet?

A pesar de la aparente cancelación del nuevo Pixel Tablet, los rumores indican que Google podría estar explorando otras opciones. Un hipotético dispositivo incluiría soporte para pantallas externas y más puertos, lo que podría ampliar sus posibilidades de uso y atraer a un público más amplio.

Mientras tanto, Google parece regresar a su papel de soporte, ayudando a otros fabricantes a competir con el dominio del iPad y a redefinir lo que significa una tableta Android en el mercado actual.=