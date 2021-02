Gracias a la IA, podemos disfrutar del «Never Gonna Give You Up» en 4K a 60fps

Si llevas un tiempo en Internet, es probable que estés familiarizado con el «rickrolling.»

Básicamente es una antigua broma de Internet que consiste en hacerte pulsar en un enlace que parece ser algo interesante pero que en realidad te lleva al vídeo musical de Rick Astley “Never Gonna Give You Up”.

El vídeo musical en sí es bastante antiguo, ya que se filmó en 1987, cuando conceptos como el Full HD, por no hablar del 4K, aún no eran imaginables.

El video se ve basante viejuno con su baja resolución y textura granulada, pero un video subido por Revideo muestra cómo podría ser el video si se hubiera filmado con la tecnología actual. Según el YouTuber, la mejora en la calidad fue posible gracias al uso de la IA en el Topaz Video Enhance.

Este software ha sido diseñado para aumentar la resolución de los vídeos antiguos mediante el uso de la IA. La mejora es algo más que un simple aumento de la resolución, que daría lugar a un vídeo pixelado.

El uso de la IA hace que el proceso sea más inteligente al predecir cómo podría ser el vídeo si se grabara en 4K a 60 fps. En este caso concreto, Never Gonna Give You Up de Rick Astley se ve increíblemente nítido y suave, lo que podría cambiar la forma en que usamos el meme en el futuro.