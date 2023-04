HBO Max se convierte en Max: Planes, precios y fecha de llegada

💻 Microsoft ya no vende Windows 10: Consigue Windows 10 Pro por solo 6,12€ [ Más info ]

Warner Bros Discovery ha anunciado Max, su nuevo servicio de streaming que combinará contenidos de dos de sus servicios actuales, HBO Max y Discovery Plus.

Max se lanzará oficialmente el 23 de mayo en Estados Unidos y se ampliará internacionalmente en los próximos meses.

El servicio incluirá la biblioteca de títulos de HBO, Discovery Plus y otras películas y series de televisión de Warner Bros. También acogerá varias series de Max Original. El servicio también acogerá nuevos spinoff shows basados en The Big Bang Theory y The Conjuring. Max también acogerá una nueva serie basada en los libros de Harry Potter, en la que cada temporada adaptará uno de los libros de fantasía.

También habrá una nueva serie de Rick y Morty, pero con un estilo artístico de anime japonés, que se estrenará en Max.

Habrá tres planes de precios para Max. El plan basado en publicidad costará 9,99 dólares al mes, con resolución HD y dos streams simultáneos por cuenta. El plan sin publicidad se mantendrá en 15,99 dólares al mes, pero estará limitado a resoluciones HD y dos streams simultáneos, junto con un límite de 30 descargas offline.

El tercer plan se llama Ultimate Plan. Costará 19,99 dólares al mes y soportará resolución 4K con audio Dolby Atmos junto con cuatro streams concurrentes y 100 descargas offline.

Los perfiles actuales de HBO Max, la información de la cuenta, etc., se migrarán automáticamente a la nueva aplicación Max.