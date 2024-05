HBO Max se transforma en Max y llega por primera vez a los dispositivos Fire TV

Desde hoy, los clientes de Fire TV en España pueden descargar la app Max en sus dispositivos de streaming Fire TV, incluyendo dispositivos como el Fire TV Stick, Fire TV Stick 4K, Fire TV Stick 4K Max y el Fire TV Cube.

Por su parte, Prime Video lanzará Max en España el 11 de junio como parte de la oferta de canales en el servicio. Los clientes de Prime podrán suscribirse por 9,99€ al mes para acceder a series, películas e historias reales, y disfrutarán de éxitos como la segunda temporada de La casa del dragón a partir del 17 de junio, The Last of Us, The White Lotus y Euphoria, las películas de Warner Bros. como Dune, Barbie y Wonka, así como series populares como Juego de Tronos, Chernobyl, Los Soprano, Friends, Sexo en Nueva York y Big Little Lies y, este verano, los Juegos Olímpicos de París.

Los clientes de Prime suscritos a Max también podrán unirse a la suscripción complementaria de deportes por 5,00€ adicionales al mes, que ofrecerá una amplia cobertura de los principales deportes internacionales y europeos, como el Roland-Garros, el Open de Australia, las tres Grandes Vueltas de ciclismo: el Giro de Italia, la Vuelta a España y el Tour de Francia, además del Tour de Francia Femenino y las 24 Horas de Le Mans, así como la UFC, uno de los eventos de MMA más importantes del mundo.

Max en Prime Video Channels será el destino para ver títulos originales de HBO y Max, las películas de Warner Bros. Studio, el universo DC, el mundo de Harry Potter, un amplio catálogo de contenido infantil, programación variada de hogar y lifestyle, reality shows y documentales del universo de marcas y contenido de Discovery Channel y Warner Bros. Discovery, y será el único lugar en el que ver la esperada segunda temporada de La casa del dragón a partir del 17 de junio.

Max se unirá a la extensa lista de canales disponibles en Prime Video en España, incluyendo Atresplayer, DAZN, LaLiga SmartBank, FlixOlé, MGM+, AMC+, AMC Selekt, Acontra+, MUBI, Hayu y Qello Concerts. Los clientes de Prime pueden suscribirse a cualquier canal y cancelarlo en cualquier momento. Para ver la lista completa de canales, visita primevideo.com.