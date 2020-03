Huawei ha encontrado una forma ingeniosa de sustituir a la Play Store

El ascenso de Huawei hacia la cima de los fabricantes que más smartphones venden se ha visto interrumpido por el veto estadounidense, que ha hecho incluso que perdiera su tercera posición a manos de Xiaomi en febrero.

El veto estadounidense impide a la compañía china hacer negocios con Google y, por tanto, los smartphones de Huawei llegan sin la tienda de aplicaciones Play Store de Google y sin el resto de aplicaciones de Google como Maps, Gmail y YouTube. Para compensar la pérdida, el gigante tecnológico chino desarrolló una tienda alternativa llamada AppGallery.

A pesar de que Huawei ha invertido grandes cantidades de dinero para incentivar a los desarrolladores a que envíen sus aplicaciones a AppGallery, todavía está lejos de albergar la gran cantidad de aplicaciones que ofrece la Play Store.

Pero parece que la compañía ha encontrado una forma de facilitar la instalación de apps que no estén disponibles en AppGallery. XDA Developers han descubierto una aplicación que se está probando en la versión alemana de la AppGallery que sirve para buscar aplicaciones que aún no están en la tienda de Huawei.

La app se llama AppSearch (o AppSuche en alemán) y permite a los usuarios buscar una app en unos cuantos repositorios populares de APK e instalarla sin demasiados problemas.

Los repositorios en los que AppSearch busca apps son:

Amazon App Store

APKMirror

APKMonk

APKPure

Huawei AppGallery

Sitio web oficial de la aplicación (si existe)

AppSearch puede llegar a sustituir a la Play Store, ya que ofrece a los usuarios un lugar desde el que pueden descargar sus apps favoritas. Sin embargo, no son un reemplazo de los Google Mobile Services (GMS), por lo que algunas apps que no estén adaptadas a los Huawei Mobile Services (HMS) podrían no funcionar correctamente.

El lanzamiento de esta app podría coincidir con el del próximo buque insignia de Huawei, el P40 Pro, que se anunciará la semana que viene y probablemente salga a la venta poco después.