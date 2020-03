Huawei ha presentado tres sorprendentes fundas para la familia P40

Huawei ha presentado hoy los nuevos P40, P40 y P40 Pro, que llegan con un diseño atractivo y unas espectaculares cámaras traseras.

Es bastante habitual que Huawei presente nuevas fundas cuando lanza un nuevo smartphone, pero esta vez ha presentado tres modelos de fundas que llaman especialmente la atención.

La primera es una funda Gaming para el Huawei P40 Pro que añade dos botones en la zona superior del teléfono cuando lo sostienes en horizontal. La funda se conecta por Bluetooth al introducir el teléfono.

La segunda funda es una funda de carga inalámbrica para el Huawei P40, que no trae carga inalámbrica de serie. No es la primera funda que añade carga inalámbrica a un teléfono que no cuenta con esta funcionalidad pero, en esta ocasión, la buena noticia es que ofrece carga inalámbrica hasta 22.5 W.

Otra funda menos tecnológica pero más llamativa es la funda Glamorous Case que está cubierta de cristales de Swarovski. Llega en una caja hecha a mano recubierta de terciopelo negro en su interior e incluso perfumada.