Hace unas semanas, Huawei presentó el nuevo P40 Lite, y hoy la compañía ha dado a conocer tres nuevos integrantes de gama alta de esta familia: Huawei P40, Huawei P40 Pro y Huawei P40 Pro+.

A continuación, vamos a repasar las principales novedades que traen estos nuevos smartphones.

Diseño de vanguardia con nuevos acabados mate

Comenzando por la parte trasera, los tres modelos guardan un cierto parecido con la familia P30 del año pasado. Elementos como el logotipo de la marca, la inscripción LEICA o el propio módulo de cámara están dispuestos en el eje horizontal ya que este es un smartphone que destaca en la fotografía (y la forma normal de agarrar un teléfono para hacer fotos es en horizontal).

El módulo de cámara ahora se ha convertido en una pequeña isla que sobresale de la superficie del smartphone y que da cabida a un buen número de cámaras. La cubierta trasera está curvada hacia los cuatro lados con un mismo ángulo, lo que aporta una agradable sensación de simetría.

Huawei ofrece tres acabados en cristal brillante: Ice White (blanco con ciertos toques rosas y azules inspirados en el hielo), Deep Sea Blue (tonos de azules inspirados en el océano) y el clásico Black (negro).

Como novedad, Huawei ha añadido dos acabados en cristal mate en los que las huellas no quedan marcas: Silver Frost (plata) y Blush Bold (dorado). He tenido oportunidad de probar el modelo Silver Frost desde hace algunos días y me encanta cómo se ven sus reflejos grises (¡y sin huellas!).

El Huawei P40 Pro+ es el modelo más exclusivo y, por ello, cuenta con un acabado cerámico disponible en colores negro y blanco.

Pantalla a 90 Hz que desborda por los cuatro costados

Si nos fijamos en el frontal de los modelos P40 Pro y P40 Pro+, la pantalla no solamente presenta cierta curvatura a derecha e izquierda, sino también arriba y abajo. A este nuevo diseño de pantalla de lado a lado sin apenas marco, Huawei le ha denominado Overflow Display. El modelo P40 ofrece un diseño de pantalla más tradicional.

Ya que hablamos sobre las pantallas, se trata de paneles OLED en los tres casos pero con algunas diferencias. El Huawei P40 posee un panel de 6.1″ con resolución 2340 x 1080 píxeles (19.5:9), mientras que los P40 Pro y P40 Pro+ poseen un panel de 6.58″ con resolución 2640 x 1200 píxeles (19.8:9).

Por primera vez, Huawei ha incorporado un panel con una tasa de refresco de 90 Hz que está activa por defecto. Huawei afirma que ha tomado las medidas necesarias para minimizar el consumo de energía y ofrecer una frecuencia estable de refresco.

La pantalla alberga un lector de huella dactilar situado mucho más arriba que en el P30 Pro, lo cual es de agradecer ya que ahora resulta mucho más cómodo colocar el dedo sobre el lector sin tener que estirarlo.

Huawei afirma que se trata de una nueva generación de lector que ofrece un área de lectura un 30% superior y una velocidad de desbloqueo un 30% más rápida. En mis primeras pruebas no he quedado tan sorprendido con la velocidad pero si con el área de reconocimiento ya que el desbloqueo se produce incluso si no apoyas todo el dedo en la zona marcada de lectura.

Por último, el Huawei P40 tiene resistencia al agua/polvo IP53, mientras que los P40 Pro y P40 Pro+ llegan hasta IP68.

La Serie P es sinónimo de Fotografía

El Huawei P30 Pro nos dejó a todos sorprendidos al incorporar un sensor de 40MP con un gran tamaño de 1/1.7″ que incorporaba un innovador filtro RYYB (en lugar del tradicional RGGB). Este filtro es capaz de aprovechar mejor la luz entrante y captar un mayor rango de colores.

Este año, Huawei no se queda atrás sino que la nueva familia P40 incorpora un sensor Ultra Vision de 50MP con un enorme tamaño de 1/1.28″ y el mismo filtro RYYB del año pasado. Este sensor utilizará pixel binning para generar imágenes de 12.5 megapíxeles por defecto.

Huawei también ha destacado las mejoras en el enfoque automático gracias a la incorporación de Octa Phase Detection (PD) AutoFocus. Esto implica que, para cada píxel de la imagen resultante de 12MP, tenemos 8 fotodiodos que realizan detección de fase.

En la práctica, significa que la velocidad de enfoque es superior al de otros smartphones ya que se realiza en unos pocos milisegundos. Además, el enfoque es rápido y preciso incluso en condiciones de poca luz, que es una situación en la que los smartphones suelen tener problemas para enfocar.

La óptica no lo es todo para conseguir una buena fotografía y, por ello, Huawei ha mejorado sus algoritmos de detección de escenas mediante IA, captura nocturna con el modo Super Noche, mejora de fotografía mediante la captura de múltiples frames y super resolución.

La combinación de todos estos elementos hace que el Huawei P40 Pro sea capaz de capturar fotografías que presentan buena calidad incluso en las esquinas, que como sabemos suelen verse más borrosas que el centro de la imagen.

En cuanto a las capacidades de zoom, Huawei ha incorporado una cámara teleobjetivo de 8MP con zoom óptico 3X (80 mm) en el Huawei P40. Según explica Huawei, se trata de una cámara ideal para tomar retratos.

Por otro lado, los Huawei P40 y P40 Pro+ incorporan una cámara teleobjetivo de tipo periscópico con zoom óptico 5x, híbrido 10x y digital 50x. La novedad es que ahora cuenta con un sensor SuperSensing de 12MP que, por primera vez en una lente zoom, viene acompañado por un filtro RYYB (en lugar de RGGB) como el de la cámara principal que mejora la captura de luz hasta en un 40 por ciento.

Huawei ha mejorado la estabilización óptica (OIS) + electrónica (AIS) para ofrecer una mejora calidad de imagen al capturar vídeo con la lente teleobjetivo (en el P30 Pro era difícil mantener la imagen estable) y además ha añadido un sistema de seguimiento de objetos para mantener el enfoque.

El Huawei P40 Pro+ incorpora lo mejor de los dos mundos, P40 y P40 Pro, ya que cuenta con una lente teleobjetivo con zoom óptico 3x de 8MP y una lente teleobjetivo periscópica con zoom óptico 10x de 8MP. Ambas lentes funcionan conjuntamente para conseguir zoom digital 100x.

Huawei ha realizado algunas mejoras en las capacidades fotográficas ayudadas por IA gracias al chip Kirin 990. Ahora los retratos ofrecen tonos y texturas de piel más naturales, pelo más radiante y mejor iluminación de la cara.

Huawei también ha incorporado una funcionalidad llamada AI Best Moment. Cuando está activa, se capturan fotografías antes y después de que el usuario pulse el obturador, y al ver la foto en la Galería, recibes recomendaciones de hasta 3 fotografías que podrían ser mejores que tu toma. Para identificar esas fotografías, se ha entrenado al sistema con aquellos momentos que normalmente queremos registrar cuando fotografiamos deportes (se han entrenado 7 deportes) o personas (se han entrenado más de 30 posturas y 90 gestos faciales).

Otra funcionalidad interesante es la Eliminación de Personas que cruzan la imagen. El sistema es capaz de eliminar hasta tres personas que se crucen por la imagen de manera automática, reemplazando a la persona que cruza en nuestra toma por el fondo de la imagen. Por último, Huawei ha incorporado la Eliminación de Reflejos al tomar fotografías de objetos en urnas de cristal o al fotografías a través de una ventana.

Los nuevos smartphones también cuentan con una cámara ultra gran angular que ofrece grabación 4K a 60 fps con HDR, alcanza un ISO de 51.200, puede grabar a cámara lenta hasta 7.680 fps y cuenta con un modo Pro.

En el caso del P40, se trata de una cámara de 16MP mientras que en el caso de los P40 y P40 Pro encontramos una cámara Cinema Lens de 40MP. Esta última no solamente se utiliza para tomas ultra gran angular sino también para capturar vídeo, permitiendo incluso Audio Zoom gracias a tres micrófonos para que la grabación de sonido se centre en el objeto sobre el que haces zoom.

Huawei ha destacado las capacidades de grabación de vídeo en condiciones de poca luz gracias a la tecnología Pixel Fusion que agrupa 16 píxeles en 1 para ofrecer superpíxeles de 4.48 μm

Los nuevos smartphones cuentan con una cámara frontal de 32MP que, en el caso del P40 y P40 Pro, viene acompañada por una segunda cámara de infrarrojos que ayuda en el reconocimiento facial, la identificación de gestos y el efecto bokeh en selfies. Esta cámara permite grabar vídeo 4K a 60 fps y cuenta con enfoque automático.

Conectividad 5G, WiFi 6+ y soporte eSIM

Los nuevos Huawei P40 cuentan con el procesador Kirin 990 5G que debutó con el Mate 30 Pro. Se trata de un chip fabricado en un proceso de 7 nm con fuertes capacidades en Ia gracias a su NPU con arquitectura Big-Little.

Los tres modelos llegan con conectividad 5G de serie, tanto NSA como SA, y soportan tanto Dual SIM como tarjeta eSIM, por lo que el usuario es quien elige si quiere insertar dos tarjetas SIM o solo una tarjeta SIM física más una tarjeta eSIM.

Además, también cuentan con conectividad WiFi 6 Plus a 160 Hz que ofrece velocidades de descarga de hasta 2.400 Mbps (frente a los 1.733 del P30 Pro).

En cuanto a batería, el Huawei P40 posee una batería de 3.800 mAh mientras que los P40 Pro y P40 Pro+ poseen batería de 4.200 mAh. Los tres modelos cuentan con 8 GB de RAM pero mientras que el P40 posee 128 GB de almacenamiento, los P40 Pro y P40 Pro+ ofrecen 256 GB de almacenamiento.

EMUI 10.1 llega con novedades (pero sin GMS)

La nueva familia Huawei P40 marca la llegada de EMUI 10.1 al mercado, que incorpora algunas novedades.

Por un lado tenemos MeeTime, una aplicación de video chat que permite llevar a cabo videollamadas de gran calidad hasta 1080p incluso en condiciones de poca luz. Es posible incluso compartir la pantalla de tu smartphone con otro usuario si, por ejemplo, necesitas ayuda.

MeeTime también incorpora soporte de cámaras WiFi de terceros, por lo que puedes enviar vídeo procedente de otra cámara fácilmente. MeeTime no estará disponible inmediatamente sino que llegará vía OTA.

Otra de las novedades de EMUI 10.1 es la mejora de la colaboración multi-pantalla, que ahora permite hacer/recibir llamadas en un portátil MateBook sin tener que agarrar el teléfono. El almacenamiento del teléfono también se integra en el sistema de ficheros del PC, de forma que podemos abrir imágenes y documentos del teléfono como si estuvieran en nuestro disco duro.

Huawei también ha anunciado el lanzamiento de Huawei Music, que llegará con un catálogo de 1.200.000 álbumes y más de 50 millones de canciones. Una vez que llegue a España, todos los usuarios con smartphone Huawei tendrán 3 meses de acceso gratuito.

La principal limitación del software es que no trae los servicios GMS (Google Mobile Services) ni tampoco la tienda Play Store de aplicaciones. En su lugar, debes usar los servicios HMS (Huawei Mobile Services) para los que muchas apps todavía no están adaptadas, y la tienda App Gallery de aplicaciones.

Huawei afirma que la búsqueda de apps no debería ser un gran problema ya que hay tres formas de conseguir las apps que el usuario necesita:

Migrar las apps y sus datos del teléfono actual con la herramienta Huawei Phone Clone Buscar e instalar las apps del App Gallery (si están disponibles) Descargar directamente las apps desde los sitios oficiales de las apps

Aunque no me ha resultado difícil instalar los servicios de Google en el smartphone, existen ciertas limitaciones y algunos inconvenientes que hacen que la experiencia no sea la misma que con un smartphone que traiga los servicios de Google preinstalados (más sobre esto cuando publique el review).

Disponibilidad y precio

Estamos pendientes de que Huawei nos proporcione esta información para España pero, tan pronto como la tengamos, actualizaremos esta sección.

Especificaciones técnicas

Modelo P40 P40 Pro P40 Pro Material Cristal brillante o mate Cerámica S.O. Android 10, EMUI 10.1 Pantalla 6,1″, OLED, 2340 x 1080 6,6″, OLED, 2640 x 1200, 90 Hz CPU Kirin 990 Memoria 8 GB RAM Almacenamiento 128 GB Flash + NM Card 256 GB Flash + NM Card Cámaras 50 MP UltraVision con RYYB, f/1.9

16 MP Ultra gran angular, f/2.2

8 MP Teleobjetivo 3x óptico con OIS, f/2.4

Sensor de temperatura de color 50 MP UltraVision con RYYB, f/1.9, OIS

40 MP Ultra gran angular y vídeo, f/1.8

12 MP Teleobjetivo 5x óptico SuperSensing con RYYB, f/3.4, OIS

Sensor de temperatura de color

Sensor ToF 50 MP UltraVision con RYYB, f/1.9, OIS

40 MP Ultra gran angular y vídeo, f/1.8

8 MP Teleobjetivo 3x óptico con OIS, f/2.4

8 MP Teleobjetivo 10x óptico SuperSensing con RYYB, f/4.4

Sensor de temperatura de color

Sensor ToF Cámara frontal 32 MP, f/2.2 32 MP, f/2.2

Sensor IR Conectividad GSM, HSPA, LTE, 5G, Bluetooth 5.1, WiFi AC, NFC Satélite GPS, AGPS, Glonass, Galileo, QZSS Otros IP53, USB Type-C, Dual-SIM (2x Nano-SIM), NanoMemory 2 IP68, Infrarrojos, USB Tipo-C, Dual-SIM (2x Nano-SIM), NanoMemory 2 Batería 3800 mAh 4200 mAh