Huawei pone fecha a la primera beta de Harmony OS: 18 de diciembre

Como es bien sabido, Huawei atraviesa un momento complicado ya que el veto estadounidense impide a la compañía precargar los servicios GMS de Google en sus dispositivos.

Eso ha llevado al fabricante chino a desarrollar sus propios servicios móviles HMS mientras, en paralelo, avanza con el desarrollo de su propio sistema operativo Harmony OS que próximamente llegará a los móviles de la compañía — por ahora solo está disponible en otro tipo de dispositivos como televisores

Huawei ha anunciado ahora que habrá una primera versión beta en diciembre. La versión preliminar solo estará disponible inicialmente para desarrolladores y llegará el 18 de diciembre. Más tarde, podría haber una versión beta para el público general en enero o febrero.

Los propietarios de un smartphone Huawei con Android podrán en un futuro cambiar a Harmony OS, aunque todavía no sabemos cómo funcionará el proceso de migración. Lo único seguro es que EMUI deberá estar instalado en el dispositivo además de Android.

Hay quienes piensan que Huawei podría no necesitar su propio sistema operativo si la futura administración estadounidense bajo el liderazgo de Joe Biden levanta las sanciones impuestas por Donald Trump.

Sin embargo, la semana pasada ya supimos que Huawei no abandonará el camino que ha iniciado, aunque no descarta ofrecer los servicios de Google si se levanta la sanción. Por otro lado, Biden no es especialmente fan de China, por lo que es posible que no veamos un gran cambio en su política exterior con este país.