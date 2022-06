iOS 16 encuentra un «perro» en esta foto

Apple presentó ayer iOS 16 con mejoras en la funcionalidad Texto en Vivo, que utiliza la inteligencia integrada en el dispositivo para reconocer texto de imágenes en iOS, y ahora también en vídeos.

Desde ayer, estoy probando la nueva versión de iOS y se me ha ocurrido buscar «perro» en la app Fotos, ya que, hasta donde yo recuerdo, no tengo ninguna foto en perro.

Mi sorpresa ha sido cuando ha aparecido una foto en los resultados donde, desde luego, no hay ningún perro, sino únicamente unas personas posando delante de una pizarra llena de anotaciones hechas por otras personas que habían pasado por ahí.

Lo curioso es que, en efecto, si te fijas bien, en una zona de la pizarra aparece escrito «perro» (por suerte, la app te marca el lugar con un punto amarillo).

A continuación, he buscado «cerillas» y, de nuevo, ha aparecido el lugar marcado donde está escrita esta palabra. Y todavía tiene más mérito la palabra «palo», que apenas es distinguible.

He probado a realizar la misma búsqueda en otro iPhone con iOS 15, pero no he obtenido ningún resultado.

Es evidente que Apple ha mejorado la funcionalidad Texto en Vivo de manera importante en esta nueva versión y, ahora, sus capacidades nos recuerdan a las de Google Lens, que siempre ha destacado por su capacidad de reconocer texto en imágenes.