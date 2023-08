IPPAWARDS: Estas son las mejores fotografías tomadas con un iPhone en el último año

💻 ¡Las mejores rebajas! ¡Microsoft Office 2021 Pro Plus para siempre por 25.61€ en Godeal24! [ Más info ]

A mucha gente le encanta la cámara del iPhone, ya que es uno de los mejores dispositivos que puedes tener entre manos para tomar fotografías.

Los iPhone de Apple tienen cámaras potentes, y los ganadores de los iPhone Photography Awards (IPPAWARDS) de este año lo demuestran.

Los iPhone Photography Awards han anunciado los ganadores de su 16º concurso anual. Las fotos ganadoras proceden de todo el mundo. Lo único que tienen en común es que todas fueron tomadas con un iPhone.

Este año, el ganador del Gran Premio es Iván Silva, de México, que utilizó un iPhone 12 Pro para tomar la foto ganadora.

El primer premio al fotógrafo del año es para Thea Mihu por su foto «Aldea con salsa de soja», tomada con un iPhone 12 Pro Max.

Sasa Borozan, de Bosnia y Herzegovina, gana el segundo premio con su cautivadora imagen «Domando a las olas», tomada con un iPhone 13 Pro. El Tercer Premio al Fotógrafo del Año es para Derek Hager, de Estados Unidos, por su foto «Mañana en Tucson», capturada con un iPhone X.

La mayoría de las fotos ganadoras de 2023 fueron tomadas con el iPhone 12 Pro o Pro Max, lo que convierte a la serie iPhone 12 en la estrella de los iPhone Photography Awards 2023.

Y no solo la serie iPhone 12 obtuvo buenos resultados. Algunos ganadores utilizaron el iPhone 13 Pro, el iPhone 11 Pro, el iPhone 11 Pro Max, el iPhone 8 Plus, el iPhone XR, el iPhone XS y el antiguo pero aún usado iPhone 7 Plus.

También hay otras 14 categorías con ganadores de diferentes países como Suecia, Australia, China, Brasl y España. Echemos un vistazo a algunas de las fotos ganadoras de nuestro país.

Si quieres participar en la próxima edición de los IPPAWARDS, puedes presentar tus candidaturas hasta el 31 de marzo de 2024. Cualquiera que utilice un iPhone o iPad puede participar en este concurso mundial.