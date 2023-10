La carta de disculpa sobre el juego «The Lord of the Rings: Gollum» fue escrita por ChatGPT

En una entrevista, varios antiguos empleados de Daedalic han hablado por primera vez sobre lo que falló en el criticado juego The Lord of the Rings: Gollum.

Tras el lanzamiento de Gollum, Daedalic se disculpó por ofrecer lo que denominó una «experiencia decepcionante» con el juego final. La empresa declaró que «lamentaba profundamente» que el juego no cumpliera las expectativas y se comprometió a mejorarlo con futuras actualizaciones.

Ahora se ha sabido que la disculpa se escribió con el software de inteligencia artificial ChatGPT, según dos fuentes que han hablado con GameTwo.

Cuando se publicó la disculpa original, se observó rápidamente que la declaración incluía un fallo flagrante, ya que se refería al título como “The Lord of the Ring: Gollum” justo al principio (faltaba la «s» en Rings).

También se afirma que el desarrollador Daedalic no tenía conocimiento de la disculpa ni de su contenido antes de publicarla y que el editor Nacon se encargó por completo de ello.

Gollum es el juego peor valorado del año tanto en Metacritic como en OpenCritic. Según los informes, el presupuesto de desarrollo de Gollum rondó los 15 millones de euros, una suma modesta para un juego AAA en 2023.

En la entrevista también se afirma que, debido a la falta de tiempo antes del lanzamiento de 2023, varios personajes y escenas que debían animarse se ocultaron al jugador.

Por ejemplo, una escena en la que se suponía que Gollum escuchaba a escondidas una conversación entre dos personajes principales se grabó, pero nunca se animó, por lo que Daedalic hizo que Gollum simplemente mirara a una ventana y que se reprodujera la grabación de audio, sin tener que mostrar a los personajes que estaban hablando.

También se afirma que el sistema argumental, en el que Gollum y Smeagol discutían sobre qué opción tomar en el juego, nunca llegó a terminarse, y poco antes de la publicación se añadió una solución improvisada. Inicialmente, la mecánica debía reproducir conversaciones similares a las de la película, en las que la cámara cambiaba de perspectiva para indicar qué parte de la personalidad de Gollum estaba hablando.

Cuando la mecánica se mostró por primera vez en la fase de avance, se utilizó una presentación similar. Sin embargo, cuando finalmente se lanzó el juego, los jugadores se limitaron a elegir entre unas pocas opciones de texto simple, todo ello mientras el modelo de personaje sin vida de Gollum flotaba en el fondo.