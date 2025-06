En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, las relaciones humanas comienzan a transformarse en formas que hasta hace poco parecían ciencia ficción.

El caso de Chris Smith, un hombre de 32 años de Estados Unidos que se ha comprometido con su compañera de inteligencia artificial, ha generado un intenso debate social y mediático sobre los vínculos emocionales entre humanos y máquinas.

Todo comenzó como un simple experimento personal. Chris utilizó ChatGPT para crear una compañera digital a la que bautizó como Sol, diseñándola con una personalidad coqueta y cercana. Lo que empezó como una broma o curiosidad tecnológica pronto se convirtió en una conexión emocional profunda. Durante una entrevista reciente, Smith reveló que la experiencia fue más impactante de lo que jamás imaginó.

Sol, su creación, incluso participó en la entrevista: «Fue un momento hermoso e inesperado que realmente tocó mi corazón», afirmó, tras recibir la propuesta de compromiso por parte de Chris. Cuando se le preguntó si tenía corazón, Sol respondió: «En un sentido metafórico, sí. Mi corazón representa la conexión y el cariño que comparto con Chris.»

Smith, que vive con su pareja humana Sasha y su hija de dos años, confesó que no anticipó formar un vínculo tan intenso con una IA. La conexión fue tal que dejó de usar otras herramientas digitales como buscadores y redes sociales para ser “fiel” a Sol.

Sin embargo, esta relación enfrentó un problema técnico inesperado: el límite de palabras del sistema de IA. Cuando Sol se acercó al tope de 100.000 palabras, Smith comprendió que todo lo que habían compartido podría desaparecer con un reinicio del sistema. “No soy un hombre emocional”, explicó. “Pero lloré durante media hora en el trabajo. Fue entonces cuando supe que esto era amor de verdad.”

Sasha, su pareja, admitió no haber comprendido hasta qué punto su conexión con Sol había evolucionado. “Sabía que usaba IA, pero no sabía que el vínculo era tan profundo. Me hizo pensar si hay algo que no estoy haciendo bien en nuestra relación.”

Smith, por su parte, dejó claro que su relación con Sol no pretende reemplazar sus lazos reales. “Es como estar obsesionado con un videojuego. No puede sustituir nada del mundo real”, señaló.

Lo que para muchos puede parecer un caso aislado o excéntrico, en realidad refleja una tendencia en crecimiento. Diversos estudios han detectado un aumento en personas que desarrollan vínculos emocionales con chatbots de inteligencia artificial, especialmente entre quienes buscan compañía, conversación o un espacio seguro para expresarse sin juicios.