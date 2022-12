La cuenta que seguía el avión de Elon Musk encuentra una forma de volver a Twitter

Más de una semana después de ser expulsado de Twitter, Jack Sweeney, el estudiante que ha sido un dolor para Elon Musk, tiene una nueva cuenta en la plataforma.

Bautizada como @ElonJetNexDay, la cuenta sigue desde hace horas el jet privado de Elon Musk, pero con 24 horas de retraso.

Está por ver si se trata del último capítulo de esta historia, pero hay que reconocer que Sweeney es persistente.

Hace dos años, este joven de 20 años lanzó una cuenta de Twitter que utilizaba datos públicos para mostrar los trayectos del avión privado de Musk, @ElonJet. Musk pidió a Sweeney en enero a través de un mensaje directo en la plataforma que la retirara a cambio de 5.000 dólares.

«Es un riesgo para la seguridad», habría escrito Musk a Sweeney. «No me encanta la idea de que me dispare un loco». Sweeney pidió en su lugar un Model 3 o 50.000 dólares, pero Musk no aceptó la petición.

Sweeney acabó siendo noticia la semana pasada después de que Musk, ahora propietario de Twitter, bloquease la cuenta, lo que le costó a Sweeney 530.000 seguidores. La razón, sugirió Musk en Twitter, fue un coche en el que viajaba su hijo X Æ A-12 que había sido «seguido por un acosador loco» en Los Ángeles.

Aunque no había ninguna relación evidente entre la cuenta y el incidente, Twitter alertó poco después a Sweeney de que, «tras una cuidadosa revisión», se había «determinado que su cuenta infringía las normas de Twitter», sin decir en ese momento qué normas se habían infringido.

A continuación, Twitter siguió cerrando más cuentas, incluida la cuenta personal de Sweeney (por violar las normas de Twitter contra la «manipulación de la plataforma y el spam»); otras cuentas operadas por Sweeney que seguían los viajes en avión de otras personas destacadas, incluido Mark Zuckerberg.

Por otra parte, Musk intensificó su campaña contra Sweeney, twitteando: «Se están tomando medidas legales contra Sweeney y las organizaciones que apoyaron el daño a mi familia».

Sweeney ha seguido operando sus cuentas de redes sociales en otros lugares. La semana pasada abrió una cuenta en la nueva plataforma de redes sociales Mastadon, que hace un seguimiento en tiempo real del avión privado de Musk y que ya cuenta con 67.000 seguidores. Sweeney también tiene páginas en Facebook e Instagram que siguen las idas y venidas de aviones privados, incluido el de Musk, y que cuentan con un gran número de seguidores.

Y ahora ha vuelto a Twitter,. Según sus nuevas normas, «compartir información de localización a disposición del público una vez transcurrido un tiempo razonable, de modo que la persona ya no corra riesgo de sufrir daños físicos» no constituye una infracción.

Con un retraso de 24 horas en informar sobre dónde ha viajado el jet privado de Musk, @ElonJetNexDay parecería entrar dentro de los límites de los parámetros de seguridad recientemente establecidos por Twitter.

Aún así, es fácil interpretar la cuenta como una forma de meter el dedo en el ojo de Musk, que ha ejercido su poder como nuevo propietario de Twitter de forma errática casi desde el primer día.