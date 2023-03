La feria de los videojuegos E3 ha sido oficialmente cancelada

Tras varios anuncios de grandes editoras y desarrolladoras de videojuegos que se retiraban de la Electronic Entertainment Expo (E3) de este año, la Entertainment Software Association (ESA) ha anunciado que el E3 de este año se cancelará.

Dos fuentes han confirmado que la ESA envió un correo electrónico anunciando la cancelación del que, en otro momento, fue un gigantesco evento, citando una «falta de interés sostenido necesario» para hacer posible el E3 de este año.

La ESA ha emitido un comunicado oficial de Kyle Marsden-Kish, vicepresidente global de juegos de ReedPop:

Ha sido una decisión difícil por todo el esfuerzo que tanto nosotros como nuestros socios hemos dedicado a hacer posible este evento, pero hemos tenido que hacer lo que es correcto para la industria y lo que es correcto para el E3.

Comprendemos que las compañías interesadas no tuvieran listas demos jugables y que los problemas de recursos hicieran que estar en el E3 este verano fuera un obstáculo que no pudieran superar. Para aquellos que se comprometieron con el E3 2023, sentimos no poder ofrecer el espectáculo que se merecen y que esperan de los eventos de ReedPop.