La función del Pixel Watch3 que podría salvar tu vida no llega a España por ahora

Google ha lanzado oficialmente el Pixel Watch 3, un reloj inteligente que no solo destaca por su diseño elegante y mejoras en el rendimiento, sino que también introduce funciones que podrían marcar la diferencia en situaciones de emergencia.

Entre estas novedades, la capacidad de detectar la ausencia de pulso y contactar automáticamente a los servicios de emergencia se erige como una de las más interesantes.

🗞️ Todo lo que ha presentado Google:

Este sistema, diseñado para ofrecer asistencia médica inmediata, se activa en caso de que el reloj detecte que el corazón del usuario ha dejado de latir. En esos momentos críticos, cada segundo cuenta, y el reloj puede marcar la diferencia al contactar automáticamente a los servicios de emergencia.

En situaciones donde la pérdida de pulso ocurre mientras la persona está sola, la posibilidad de recibir ayuda a tiempo es extremadamente limitada. Aquí es donde la tecnología del Pixel Watch 3 podría tener un impacto significativo, brindando una oportunidad de supervivencia en momentos en que no hay nadie más alrededor.

Cómo funciona la detección de pérdida de pulso

La función de detección de pérdida de pulso del Pixel Watch 3 es una combinación sofisticada de sensores, inteligencia artificial y algoritmos avanzados de procesamiento de señales. Utiliza el sensor de frecuencia cardíaca habitual del reloj, que emplea una luz verde para monitorizar el pulso del usuario.

Si el pulso desaparece, el reloj intensifica su análisis utilizando luces infrarrojas y rojas, mientras que el sensor de movimiento busca cualquier tipo de actividad.

Un algoritmo impulsado por inteligencia artificial analiza todos estos datos para confirmar si realmente se ha producido una pérdida de pulso. Si se confirma la ausencia de pulso, el reloj realiza una verificación preguntando al usuario si está bien, mientras sigue monitorizando cualquier movimiento.

En caso de no recibir respuesta y no detectar movimiento, el reloj emite una alarma sonora y comienza una cuenta regresiva. Si el usuario sigue sin responder, el reloj realiza una llamada automática a los servicios de emergencia a través de su conexión celular o mediante el teléfono emparejado, enviando una alerta con la ubicación y la información de que no se detectó pulso.

Disponibilidad internacional

A partir de septiembre, esta función que salva vidas estará disponible en el Pixel Watch 3 en varios países europeos, incluidos Reino Unido, Francia, Austria, Dinamarca, Irlanda, Países Bajos, Noruega, Suecia y Suiza.

Por el momento, no llega a España, aunque Google está trabajando con las autoridades regulatorias para expandir esta característica a más regiones en un futuro.