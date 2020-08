La Jueza se inclina por dejar Fortnite fuera de la App Store pero mantener la cuenta de desarrollador de Epic

La disputa entre Apple y Epic Games lleva ya un par de semanas, pero probablemente esto sea sólo el principio de todo lo que está por venir.

Hoy la Jueza Yvonne González Rogers, que está llevando el caso, ha dicho que se «inclina» por no exigir a Apple que permita la vuelta de Fortnite en la App Store, pero también dijo que la decisión de poner fin a la cuenta de desarrollador de Epic podría ser revocada.

Como es bien sabido, Epic Games actualizó Fortnite el 13 de agosto para incluir un sistema de pago directo que permite a los jugadores comprar artículos en el juego con descuento. Este sistema de pago viola las normas de la App Store ya que la compañía requiere que las compras dentro de los juegos utilicen su propio sistema de pagos, ya que Apple se lleva una comisión del 30% por cada venta.

Como resultado, Fortnite fue retirado de la App Store. Epic Games inició una campaña pública invitando a los jugadores de Fortnite a unirse a la compañía en contra de la decisión de Apple, lo que resultó en que Epic Games verá cancelada su cuenta de desarrollador el 28 de agosto.

Epic Games ha demandado a Apple por eliminar a Fortnite de la App Store y también por suspender su cuenta de desarrollador, alegando que las normas de la App Store son anticompetitivas. En respuesta, Apple dijo que Epic buscaba un trato especial y que todos los desarrolladores debían seguir las mismas reglas.

Jueza Yvonne González Rogers que instruye el caso

Hoy la Jueza Rogers dijo que no se inclina por echar atrás la decisión de Apple de prohibir Fortnite, pero quizás sí que eche atrás la decisión de suspender la cuenta de desarrollador.

Puedo deciros ahora que me inclino por no conceder alivio con respecto a los juegos, pero me inclino a conceder alivio con respecto a Unreal Engine.