La obligación de usar USB-C será un problema si quieres comprar un iPhone barato en 2024

Seguramente has oído la noticia de que la UE se está preparando para imponer el uso del conector USB Tipo-C a partir de 2024, lo que afectará a los futuros iPhone.

Apple lleva años utilizando su puerto Lightning para cargar los iPhone, a pesar de que casi todos los fabricantes de teléfonos Android han adoptado el estándar USB-C.

Por tanto, cabe esperar que el iPhone 16 de 2024 incorpore un puerto USB-C, a menos que Apple decida introducirlo antes con el iPhone 15 o incluso con el iPhone 14 este año.

Sin embargo, no todos los iPhone que se venden cada año son los últimos modelos, ya que muchos usuarios se hacen con modelos anteriores.

Actualmente, en la web de Apple podremos encontrar las series iPhone 13, iPhone 12, iPhone 11 y iPhone SE. Y si buscas, puedes encontrar incluso versiones más antiguas en tiendas de terceros. Amazon tiene el iPhone X reacondicionado por menos de 300 euros.

iPhone 11

Si, a partir de 2024, Apple no puede vender más iPhones con puerto Lightning, no sólo afectará al iPhone 16. La compañía no podrá vender ningún dispositivo sin USB-C, lo que incluye los modelos más antiguos.

Cualquier teléfono que ya esté literalmente en las estanterías de las tiendas no tendrá problemas, pero Apple no podrá crear nuevas existencias para vender.

Apple podría decidir enviar todos estos iPhones con Lightning a otros países que no estén sometidos a las leyes europeas. En cualquier caso, en nuestro país, así como en muchos otros, no habrá existencias de iPhones antiguos para que la gente los compre.

Dado que muchas de las ventas de Apple son de estos iPhones más antiguos, que son alternativas asequibles a los buques insignia más caros, aquellos que buscan un nuevo iPhone no tendrán más remedio que gastar más en el modelo más nuevo — salvo que Apple lance reediciones de sus iPhone más antiguos con puerto USB-C