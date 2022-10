La PS5 Pro ya está en manos de algunos desarrolladores según un informe

Los rumores sobre la PlayStation 5 Pro han estado presentes mucho antes del lanzamiento de la consola original en 2020.

La PlayStation 5 ha pasado por múltiples revisiones desde entonces, pero hasta ahora no hemos escuchado nada de manera oficial sobre una variante Pro. Eso podría cambiar en el próximo año o dos, según un nuevo informe.

Tez2, una fuente de información del sector, afirma que muchos desarrolladores ya han recibido los devkits de PS5 Pro, o como ellos lo llaman, «kits de actualizaciones de media vida».

Los que no lo han hecho pueden esperar ver uno a principios de 2023. Por desgracia, Tez2 no revela mucho sobre sus especificaciones técnicas. Además, si los devkits de PlayStation 5 presentados sirven de referencia, sus especificaciones no se parecerán en nada a las de la versión comercial.

Entre otras cosas, es probable que incluya una APU AMD más potente con algo de RDNA 3, una mejor solución de refrigeración para mantener la temperatura bajo control y, con suerte, un disco duro de 2 TB.

Si el rumor anterior es cierto, sería razonable suponer que la PlayStation 5 Pro se lanzará entre mediados y finales de 2024. La anterior generación de PlayStation 4 Pro se lanzó tres años después de la original. Un desfase de cuatro años (o incluso cinco) entre la variante Pro de esta generación y la normal es comprensible, dado que la PlayStation 5 sigue siendo teniendo una disponibilidad escasa dos años después de su anuncio.

La PlayStation 5 ya empieza a mostrar su edad, con varios títulos próximos, como A Plague’s Tale: Requiem y Gotham Knights, están bloqueados a 4K 30 FPS. Incluso los juegos mejor optimizados tienen dificultades para funcionar a 4K 60 FPS con raytracing, algo que un PC con especificaciones decentes puede hacer.