En los últimos resultados financieros del primer trimestre, Sony informó del número total de suscriptores de PS Plus, que actualmente asciende a 46,3 millones.

Esto significa que el servicio ha experimentado un descenso de más de un millón de suscripciones a PS Plus en comparación con los dos últimos trimestres.

Algo similar ocurre con el número de jugadores activos, que ha caído en unos 10 millones respecto a los meses anteriores.

La directora financiera de Sony, Hiroko Totoki, dijo lo siguiente sobre el descenso de suscriptores:

Por supuesto, 104 millones no es un número fuerte, pero ¿lo vemos como una tendencia a la baja? No lo creemos. Estamos tratando de analizar diferentes elementos, pero no hay tendencias llamativas que podamos captar. Quizá este mes o el próximo tengamos que seguir observando y haciendo un análisis.