La UE no parará hasta que Apple permita desinstalar apps propias de iOS como Fotos

La Ley de Mercados Digitales (DMA) de la Unión Europea está demostrando ser una pesadilla para Apple. Además de haber obligado a la compañía a abrirse a tiendas de aplicaciones de terceros, permitir motores de navegación alternativos, aceptar sistemas de pago de terceros y más, la cosa no acaba ahí.

Recientes comentarios de Margrethe Vestager, quien lidera la iniciativa «Europa apta para la era digital» de la Comisión Europea, sugieren que Apple debe proporcionar no solo una opción de qué aplicaciones instalar y usar, sino también qué aplicaciones desinstalar.

Vestager destacó la aplicación Fotos, pero hay varias aplicaciones de este tipo que actualmente están profundamente integradas en iOS. Con la versión actual de iOS no puedes desinstalar las apps de App Store, Cámara, Mensajes, Teléfono, Fotos, Safari y, por supuesto, Ajustes.

En concreto, Fotos es la aplicación de galería, ciertamente, pero también funciona como el selector de archivos cuando intentas compartir una foto o un video. Sacar eso de iOS y permitir que las aplicaciones de terceros reemplacen la funcionalidad podría ser todo un desafío.

Según el artículo 6(3) del DMA, los guardianes tienen la obligación de permitir la desinstalación fácil de aplicaciones y el cambio fácil de la configuración predeterminada. También deben mostrar una pantalla de elección.

El modelo de cumplimiento de Apple no parece cumplir con los objetivos de esta obligación. En particular, nos preocupa que el diseño actual de la pantalla de elección de navegador web prive a los usuarios finales de la capacidad de tomar una decisión completamente informada. Ejemplo: no mejoran la participación del usuario con todas las opciones disponibles.

Apple tampoco ha hecho que varias aplicaciones sean desinstalables (una de ellas sería Fotos) y evita que los usuarios finales cambien su estado predeterminado (por ejemplo, Cloud), como requiere el DMA.