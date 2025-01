La UE quiere saber por qué X favorece las publicaciones de extrema derecha

Las redes sociales tienen un elemento crucial que define su éxito: el algoritmo. Mientras que plataformas como TikTok han perfeccionado sus sistemas para mantener a los usuarios pegados a la pantalla, X (antes conocida como Twitter) está acusado de promover contenido extremista de derecha.

La Unión Europea (UE) ha decidido investigar a fondo esta situación y ha solicitado a X que entregue documentos internos sobre el funcionamiento de su algoritmo.

El plazo de la Unión Europea: Transparencia antes del 15 de febrero

La Comisión Europea, en el marco de una investigación en curso, ha dado a X hasta el 15 de febrero para proporcionar información detallada sobre su sistema de recomendaciones. Entre los documentos requeridos están aquellos que describen cómo funciona actualmente el algoritmo, cualquier cambio reciente que se haya implementado y posibles ajustes planeados para el futuro.

Además, X deberá conservar todos los documentos relacionados con su algoritmo desde el 17 de enero hasta el final del año en caso de que las autoridades deseen profundizar más adelante.

Esta investigación no surge de la nada. La UE abrió una primera pesquisa en diciembre de 2023 para analizar la proliferación de contenido ilegal en la plataforma, incluyendo desinformación y discursos de odio. Las denuncias de legisladores alemanes sobre la posible promoción activa del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) por parte de X han intensificado el escrutinio.

El papel de Elon Musk: ¿Influencia política directa?

Elon Musk, propietario de X, no es conocido por mantenerse neutral, y en Alemania no ha sido la excepción. Tras involucrarse abiertamente en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, Musk ha dirigido su atención al escenario político alemán. En uno de sus tuits más controversiales, afirmó que «solo el AfD puede salvar a Alemania», una declaración que no ha pasado desapercibida.

Only the AfD can save Germany https://t.co/Afu0ea1Fvt — Elon Musk (@elonmusk) December 20, 2024

El AfD es un partido de extrema derecha que, aunque marginal durante mucho tiempo, ha ganado impulso recientemente. En 2023, logró una victoria significativa en elecciones estatales, algo que no ocurría para la ultraderecha alemana desde 1945.

Musk ha aprovechado su plataforma para apoyar al partido, incluso organizando un espacio en X con Alice Weidel, líder del AfD. Durante este evento, se permitió la propagación de desinformación, incluyendo afirmaciones falsas sobre Adolf Hitler.

El algoritmo bajo el microscopio

El principal objetivo de la investigación de la UE es descifrar cómo el algoritmo de X prioriza el contenido y si está diseñado para favorecer ciertas narrativas políticas, como las promovidas por el AfD.

De cumplirse la orden de transparencia, la Comisión Europea tendrá la oportunidad de analizar en detalle los mecanismos internos de la plataforma. Esto incluye investigar si Musk utiliza su posición para amplificar sus propias publicaciones y manipular el discurso en la red social.

El desenlace de esta investigación podría tener un impacto significativo tanto para X como para Musk. Si se confirma que el algoritmo de la plataforma favorece contenido extremista, X podría enfrentar sanciones en la Unión Europea. Esto también podría fortalecer las demandas de regular más estrictamente las redes sociales, no solo en Europa sino a nivel global.