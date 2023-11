Las copias de seguridad de WhatsApp pronto consumirán espacio de tu Google Drive

Google Drive funciona como el repositorio para los documentos de tu Workspace, copias de seguridad de Fotos e incluso copias de seguridad de WhatsApp.

Sin embargo, Google no prestó mucha atención a esto último, y las copias de seguridad de WhatsApp actualmente no cuentan contra tu límite de almacenamiento.

Sin embargo, esto va a cambiar, ya que, a partir de diciembre, tendrás que pagar por almacenamiento adicional si deseas respaldar datos de WhatsApp en Drive.

WhatsApp es la aplicación de mensajería por excelencia para miles de millones de personas en todo el mundo que la utilizan para intercambiar y compartir mensajes, medios y otra información. La aplicación te permite programar copias de seguridad en la nube, eligiendo la frecuencia y configurando qué debe respaldarse.

Esta información puede ser útil si cambias de teléfono con frecuencia o si quieres guardar mensajes y conversaciones muy antiguos. Por defecto, las copias de seguridad automáticas se almacenan en Google Drive. Puedes cifrar estas copias de seguridad para mayor seguridad y encontrarlas fácilmente cuando las necesites.

Hasta 2018, miles de millones de usuarios de WhatsApp eran cautelosos con lo que respaldaban en la nube porque los archivos ocupaban el espacio de almacenamiento gratuito proporcionado por Google. Ese año, sin embargo, Google y WhatsApp decidieron hacer gratuitas las copias de seguridad, para que no afectaran tu espacio de almacenamiento asignado.

En enero de 2022, encontramos código que sugiere que las empresas están reconsiderando su decisión, y las copias de seguridad de WhatsApp volverán a ocupar tu espacio de almacenamiento en Drive.

La nota oficial de Google revela que las copias de seguridad contarán para la utilización del espacio en Drive para los probadores de la beta a partir de diciembre. La misma política se aplicará posteriormente a los usuarios estables de WhatsApp a principios del próximo año.

Además, este cambio solo se aplica a las cuentas gratuitas de Google que tienen 15 GB de almacenamiento en Drive compartidos entre Fotos, aplicaciones de Workspace y ahora WhatsApp. Google dice que las personas con una suscripción de Workspace para trabajo o escuela no se verán afectadas por este cambio.

Teniendo en cuenta que las personas comparten varios petabytes de mensajes y medios cada día, no sorprende que ofrecer a miles de millones de personas una opción de copia de seguridad gratuita no sea sostenible, especialmente cuando WhatsApp no es un servicio pago para los usuarios finales.

Con las copias de seguridad consumiendo espacio valioso en la nube, tendrás que ser cauteloso sobre lo que deseas almacenar en Drive. Agregar imágenes y vídeos puede aumentar drásticamente el tamaño de tus copias de seguridad.