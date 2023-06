Las playlists colaborativas llegarán a Apple Music este año

Antes de pasar un día con tus amigos o familiares, puede que alguien del grupo anuncie que está preparando una lista de reproducción.

Si eres usuario de Spotify, esto no es un gran problema: todos pueden contribuir a la lista de reproducción desde sus teléfonos. Pero Apple Music no ofrece listas de reproducción colaborativas. Al menos, todavía no.

A finales de este año, una actualización de Apple Music permitirá crear playlists colaborativas. La idea es bastante sencilla: invitas a tus amigos a crear una lista de reproducción colaborativa y ellos pueden aportar las canciones que quieran.

Todo el mundo en la lista de reproducción colaborativa puede ver quién envió cada canción, y puedes dejar reacciones emoji a las canciones que amas u odias.

Por supuesto, las listas de reproducción colaborativas requieren una suscripción a Apple Music.

Junto con las listas de reproducción colaborativas, Apple Music también incorporará una función llamada SharePlay, que habilita un sistema de control inalámbrico para vehículos con CarPlay. Si un grupo de usuarios de Apple Music se encuentran en un vehículo con CarPlay, pueden controlar la reproducción (saltar de pista, pausar, etc.) y contribuir a la cola de música.

La función de listas de reproducción colaborativas llegará a Apple Music «más adelante este año», según un comunicado de prensa de Apple. Por tanto, es posible que no se incluya en la actualización de iOS 17 (que llegará en septiembre u octubre).