LG presenta un televisor totalmente transparente

LG ha anunciado una nueva televisión transparente en el Consumer Electronics Show (CES) en Las Vegas, que llega bajo el nombre OLED T (T por «transparente») a un precio que, según LG, será «muy caro.»

El televisor OLED T es un panel transparente que reproduce contenido sin robar espacio visual al entorno mediante un panel negro opaco. LG afirma que esto hace que la habitación se vea más grande que con un televisor convencional, con una mayor sensación apertura.

Tiene un panel de 77 pulgadas que, cuando está apagada, se confunde con el entorno y te hace olvidar que está allí. Por esta razón, puedes colocarla casi en cualquier lugar, por ejemplo delante de una ventana, ya que no tapa la vista.

Incorpora una función Always-On-Display que permite reproducir obras de arte o imágenes cuando no está en uso. Con una sola pulsación de botón, puedes activar el modo opaco para ver los contenidos como se verían en un televisor tradicional, para un mayor contraste y calidad de imaen.

Es totalmente inalámbrica, así que no tienes que preocuparte de conexiones. La Zero Connect Box que incluye no trae ningún cable entre ella y el televisor. El televisor incorpora un nuevo procesador α (Alfa) 11 AI para un gran rendimiento, consiguiendo un 70% más de rendimiento gráfico y un 30% más de rendimiento.