Los auriculares gamer de este joven le salvaron la vida

En Los Ángeles, un joven llamado Jonathan González estaba pasando un rato jugando por la noche cuando sintió un golpe en la cabeza.

Al momento, el adolescente vio un agujero de bala en la ventana del dormitorio. La bala impactó en la diadema de los auriculares, que contienen una tira metálica en su interior, lo que hizo que la bala rebotara en una pared cercana.

La policía no encontró al tirador, y no está claro por qué la bala entró en la habitación. Sin embargo, la hipótesis actual de la policía es que la bala no se disparó a corta distancia, de ahí la tesis de la bala perdida.

Jonathan tuvo suerte. Si la bala hubiera ido solo unos centímetros en otra dirección, podría haber recibido un impacto directo que hubiera puesto en peligro su vida.

Razer, el fabricante de los auriculares, envió un reemplazo tras conocer esta increíble historia.