Concursantes heridos de ‘El Juego del Calamar: El Desafío’ exigen una compensación

El reality televisivo ‘El Juego del Calamar: El Desafío‘ ha arrasado en Netflix, pero no ha estado exento de polémicas desde antes de su estreno. Acusaciones de condiciones extremas, lesiones y falta de pago a los concursantes han puesto al programa en el ojo del huracán, generando posibles problemas legales para la producción.

La firma británica Express Solicitors ha tomado cartas en el asunto representando a dos concursantes (y hablando con otros posibles demandantes) para obtener compensación financiera por las lesiones sufridas durante la filmación en el Reino Unido a principios de año.

El CEO, Daniel Slade, afirmó que su firma envió cartas de reclamación a Netflix, alegando que los concursantes «buscan compensación por las lesiones sufridas durante la filmación del programa en enero de este año. Las compañías de producción deben asegurar que los estándares de salud y seguridad en sus programas no pongan a las personas en riesgo de daño».

Actualmente, Express está recopilando más pruebas y solo presentará una demanda si es absolutamente necesario. La firma argumenta que los concursantes sufrieron hipotermia y daño psíquico debido a «deficientes estándares de salud y seguridad en el set».

Ante las acusaciones iniciales de lesiones en el set, Netflix respondió diciendo que tomaron todas las precauciones posibles y calificaron esas afirmaciones, junto con las afirmaciones de que el juego estaba amañado a favor de influencers, como «simplemente falsas». Sin embargo, Slade parece pensar que hay un buen caso aquí y rechazó esa negación de meses atrás.

Los concursantes pensaron que estaban participando en algo divertido y los lesionados no esperaban sufrir como lo hicieron. Un cliente describe haber visto a alguien desmayarse, luego a personas gritando para llamar médicos.

La semana pasada, antes del estreno, The Hollywood Reporter preguntó a los productores ejecutivos John Hay y Stephen Lambert sobre los conflictos reportados en el set. Hay enfatizó rápidamente que el «bienestar y la seguridad» eran importantes para ambos, mientras que Lambert señaló que su programa estaba básicamente en línea con series de realidad similares.

Estar en [El Desafío] fue mucho más agradable y más fácil que muchos programas no guionados, en comparación con algunos de los programas de supervivencia que se han hecho.

Esto no fue más difícil que esos y en muchos programas a veces tienes a personas tratadas por quejas leves, que es lo que sucedió en ese juego en particular. No iba a ser un paseo ganar $4.56 millones.