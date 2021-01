Los usuarios en Corea pueden alquilar el Samsung Galaxy S21 durante 3 días

👉 Interesante: Identifica llamadas no deseadas y graba llamadas gratis con 📞 CallApp [ +Info ]

Los clientes de Corea del Sur pueden alquilar un Samsung Galaxy S21 durante un tiempo limitado.

El servicio Galaxy To Go permite a los consumidores alquilar el dispositivo durante tres días para ayudar a posibles compradores a decidirse por la compra del nuevo dispositivo insignia.

El nuevo servicio es posiblemente un movimiento promocional para impulsar las ventas de su último buque insignia. Además, después del período de prueba de tres días, los clientes reciben regalos y la oportunidad de ganar premios aún más grandes a través de un sorteo.

Aunque el programa Galaxy To Go no es un nuevo servicio en Corea, su disponibilidad ha aumentado con el lanzamiento de la serie Galaxy S21, según un informe de SamMobile.

Por el momento, Samsung ha abierto más de 200 Plazas Digitales Samsung en todo el país para permitir a sus clientes alquilar el nuevo dispositivo insignia. En el pasado, solo se abrieron la tercera parte.

El Galaxy S21 que se alquila está pre-cargado con algunas apps extra, como el popular juego para móvil, League of Legends: Wild Rift.

Los clientes también tienen la opción de dar su opinión sobre el nuevo dispositivo e incluso hacer preguntas sobre el smartphone a través de una comunicación con un representante de Samsung. Este servicio estará disponible para los usuarios hasta el 14 de marzo de 2021.