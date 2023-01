Mercedes habla sobre la conducción autónoma y la responsabilidad del conductor

En su intervención en el CES 2023, el Director de Tecnología de Mercedes, Markus Schäfer, ayudó a despejar las dudas sobre quién es el responsable en caso de accidente y detalló las mejoras técnicas que permitirán utilizar el sistema en más situaciones.

DRIVE PILOT está diseñado para funcionar en tramos de autopista dividida, siendo el coche capaz de mantener el ritmo del tráfico y su posición en el carril. Como sistema de nivel 3, lo que lo distingue de otros sistemas de asistencia a la conducción es que, mientras DRIVE PILOT está activo, el coche es responsable.

La persona al volante no tiene que prestar atención a la carretera y puede ver una película o jugar con su teléfono.

El sistema se puso en marcha en Alemania a principios de 2022, aunque Mercedes no ha precisado cuántas personas lo utilizan hasta ahora. Actualmente, se ofrece como opción en los coches más caros de la marca, las berlinas Clase S y EQS. Están equipados con un conjunto de sensores mucho más completo, que incluye incluso micrófonos exteriores capaces de detectar la llegada de vehículos de emergencia.

Como era de esperar, la acogida de la tecnología ha sido cautelosa. «Las autoridades son muy prudentes, como comprenderán», afirma Schäfer. «Extremadamente cuidadosas, y sensibles a este tipo de experiencias».

No obstante, Nevada y California, los dos estados donde se permitirá DRIVE PILOT en Estados Unidos, se han mostrado receptivos. Inicialmente, DRIVE PILOT soportará velocidades de hasta 64 km/h. A partir de ahí, la responsabilidad volverá a recaer en el conductor humano. Si éste no la reclama e ignora las crecientes alertas de atención, que incluyen sonidos, luces y vibraciones, el coche puede detenerse por sí solo.

Originalmente, la versión alemana del sistema estaba limitada a 60 km/h. Desde entonces, explica Schäfer, las normas se han suavizado considerablemente. De hecho, se permiten velocidades de hasta 120 km/h, y Mercedes está aumentando la velocidad a la que funcionará el DRIVE PILOT en Alemania.

¿Quién es responsable de la conducción?

La responsabilidad de la asistencia al conductor de nivel 2, ya sea directa, como la tecnología actual de Mercedes, o indirecta, como Super Cruise, está clara: el ser humano al volante es el responsable si algo sale mal. El Nivel 3, por definición, confunde un poco esta idea.

Los directivos de Mercedes son muy cuidadosos a la hora de referirse a esta tecnología y de indicar que los coches compatibles con DRIVE PILOT son responsables cuando el sistema está activo, pero no responsables legalmente.

Según Schäfer, una parte importante de las conversaciones que el fabricante de automóviles ha mantenido hasta ahora con los departamentos de tráfico de los distintos estados de EE.UU. es cómo educar a los conductores sobre los momentos en los que el coche es responsable y los momentos en los que no lo es.

Aunque Mercedes no evita la palabra «responsabilidad legal», eso no quiere decir que no esté preparada para asumirla en caso de que se produzca un accidente del que se culpe a DRIVE PILOT.

«La responsabilidad legal es otro tema que vamos a debatir», admite Schäfer. «Pero sí, asumimos un riesgo mayor, sin duda. Como empresa, asumimos un riesgo mayor. Es algo que tenemos en cuenta como empresa».

En resumen, a la hora de decidir quién paga el pato si DRIVE PILOT falla, Mercedes está dispuesta a asumirlo. De hecho, según confirma Schäfer, ya hay un fondo reservado para cubrir los gastos.