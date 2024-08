Microsoft cierra uno de los agujeros que permitía instalar Windows 11 en hardware no soportado

Cuando Windows 11 se lanzó por primera vez, hubo bastante confusión en torno a sus requisitos del sistema.

Incluso personas con PCs potentes se encontraron con la sorpresa de que sus dispositivos no eran compatibles. Pero la potencia no era el único factor a tener en cuenta; por ejemplo, si tu ordenador no soportaba TPM 2.0, simplemente no podías instalar Windows 11.

Desde el inicio, algunos usuarios encontraron maneras de instalar Windows 11 en PCs que no cumplían con los requisitos oficiales. Sin embargo, parece que Microsoft ha decidido poner fin a estas prácticas.

Recientemente, la empresa ha parcheado uno de los métodos que permitían a las personas esquivar los requisitos del sistema y actualizar sin cumplir con las condiciones establecidas.

El parche que elimina uno de los trucos más usados

Microsoft ha comenzado a cerrar un agujero que permitía a los usuarios saltarse la verificación de hardware durante la instalación. Este truco consistía en agregar la línea «/product server» al ejecutable de configuración de Windows 11, lo que forzaba al instalador a omitir la comprobación del hardware en PCs no compatibles.

Aunque este truco ha estado circulando durante aproximadamente un año, parece que Microsoft finalmente ha decidido actuar. A partir del último parche en la rama Canary, este método ya no funciona. Es probable que Microsoft continúe corrigiendo otras formas en que los usuarios intentan eludir los requisitos del sistema.

Es importante destacar que, por ahora, esta corrección solo se ha implementado en la rama Canary, lo que significa que el truco aún podría funcionar en una versión pública de Windows 11. Sin embargo, a medida que el parche se distribuya en versiones más estables, es probable que esta brecha se cierre de manera definitiva.