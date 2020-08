Microsoft concreta el mes de llegada de Xbox Series X y la retrocompatibilidad

Hoy Microsoft ha hecho una declaración de intenciones acerca de los juegos antiguos que estarán disponibles para jugar en la Xbox Series X en el momento del lanzamiento.

La compañía ha sugerido que será posible «jugar a cuatro generaciones de juegos en la Xbox Series X desde el primer día».

Continuó diciendo que «es nuestra intención que todos los juegos de Xbox One que no requieran Kinect sean jugables en la Xbox Series X en el lanzamiento de la consola». No es una promesa, sino una declaración de intenciones así que quizás algún juego no funcione.

Microsoft también sugiere que los juegos antiguos en la Xbox Series X «se cargarán más rápido y se verán y funcionarán mucho mejor en la nueva consola.»

En este aspecto, Microsoft afirma que su equipo de retrocompatibilidad sigue desarrollando innovaciones que se aplicarán aplicar a una lista de títulos antiguos que los mejorarán aún más de lo que era posible cuando se crearon originalmente.

Estas optimizaciones incluyen la capacidad de renderizar títulos a resoluciones de hasta 4K, la aplicación de nuevas técnicas de reconstrucción de HDR a juegos que se desarrollaron años antes de que existiera el HDR, la aplicación de filtros anisotrópicos para mejorar la calidad de la imagen y la creación de formas de aumentar o duplicar la frecuencia de fotogramas de ciertos títulos.

Microsoft también ha confirmado que Xbox Series X será lanzada en noviembre de 2020. Aún no sabemos la fecha exacta, pero Microsoft ha confirmado que saldrá al mercado en ese mes.

En el apartado de malas noticias, hoy también hemos sabido que la consola llegará sin Halo Infinite, ya que el juego se retrasa hasta 2021.

Sobre lo que no sueltan prenda ni Microsoft ni Sony es acerca del precio de sus respectivas consolas, que sigue siendo un misterio.