Microsoft explica cómo ejecutar Windows 11 en un Mac con chip Apple Silicon

Microsoft ha publicado documentación sobre cómo ejecutar Windows 11 en un Mac con chip Apple Silicon, como los potentes M1 o M2.

Los métodos para hacerlo no han cambiado, ya que se sigue utilizando Parallels Desktop, pero ahora es una solución soportada por Microsoft.

Parallels funciona mediante virtualización, por lo que Windows 11 no se ejecuta directamente sobre el hardware del Mac, como se podía hacer con Boot Camp en los Macs con chip Intel. Esta opción sigue sin estar disponible en los nuevos Mac, ya que añadir Boot Camp requeriría la cooperación de Apple.

La otra opción es Windows 365, también conocido como Cloud PC, pero esto es un escritorio remoto alojado en la nube. Está basado en suscripción y dirigido a empresas.

En definitiva, Microsoft ha documentado cómo ejecutar Windows 11 en un Mac de Apple Silicon. Hasta la fecha, la compañía no había hablado de ejecutar Windows on Arm en nada que no fuera un procesador Snapdragon. Ejecutar Windows 11 en Apple Silicon no estaba soportado oficialmente, a pesar de que Parallels ha estado funcionando desde el principio.