Microsoft Outlook está dando muchos problemas hoy a los usuarios

Si has tenido dificultades hoy al usar la aplicación de correo de Microsoft Outlook, no estás solo. La compañía ha reconocido que hay un problema en curso, aunque aún no ha dado detalles sobre cuándo se solucionará.

Microsoft confirmó la situación a través de su cuenta de Microsoft 365 Status, mencionando que algunos usuarios en Europa podrían estar experimentando bloqueos, no recibir correos electrónicos o notar un uso elevado de memoria al usar el cliente de Outlook.

Actualización sobre el incidente

La última actualización de Microsoft señaló lo siguiente:

Nos estamos enfocando en aislar la fuente de un posible problema de gestión de memoria que podría estar causando el impacto. Estamos trabajando con las organizaciones y replicando el problema internamente para desarrollar una solución.

Este mensaje refleja el compromiso de Microsoft por identificar la causa del problema, pero todavía no ofrece una solución definitiva ni un tiempo estimado para que Outlook vuelva a funcionar con normalidad.

Aunque Microsoft sigue investigando la causa exacta del problema, se espera que pronto haya una solución disponible. Mientras tanto, los usuarios afectados tendrán que esperar a que el equipo técnico de Microsoft desarrolle una corrección para normalizar el servicio.