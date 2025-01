¿Necesitas actualizar a Windows 11 o Office? ¡No dejes pasar las rebajas de Año Nuevo!

Puedes conseguir Windows 11 a través de Microsoft o de distribuidores autorizados (142,99€ para Home Edition o 259,00€ para Pro Edition). Si te parece mucho dinero, tenemos buenas noticias, ya que puedes ahorrarte una buena cantidad de dinero si compras una clave de Windows 10 a precio reducido (¡solo 12,50€!).

Esto es así porque resulta posible actualizar a Windows 11 de forma gratuita si dispones de un PC con Windows 10 y hardware compatible, siempre que dispongas de una clave de licencia original para Windows 10.

También puedes comprar una clave para Windows 11 por solo un poco más (¡solo 18.50€!) y así te ahorrarás tener que que actualizar de versión.

¿Y qué me dices de Office? Puedes conseguir Office 2016 Pro Plus o Office 2019 Pro Plus a precios más que reducidos en CDKeyLord.

» 📅 Rebajas de Año Nuevo en CDKeyLord «

Descuento en claves para siempre de Windows y Office con código TK30

Una vez que hagas tu pedido, recibirás la clave rápidamente por email. Si tienes cualquier problema, puedes contactar con el servicio al cliente.

¿Cómo comprar en CDKeyLord con descuento?

Comprar en CDKeyLord.com es muy sencillo pero, si quieres instrucciones detalladas, a continuación vamos a explicar cómo hacerte con la clave de Windows 10 o de Office usando el código de descuento TK30.

En primer lugar, debes pulsar sobre el botón «Comprar» en la descripción del producto. Se te pedirá que registres una cuenta.

A continuación, simplemente debes añadir el código TK30 en el apartado Código de promoción y pulsar sobre Aplicar para que se aplique el 30% de descuento. Además, debes añadir tu email en el apartado Email for getting keys. Por último, pulsa sobre Orden de envío.



En la siguiente pantalla, simplemente tendrás que elegir la forma de pago, introducir tus datos y confirmar el pedido. Tras el pago, recibirás la clave en menos de 10 minutos por email.

Una vez que la recibas, podrás activar fácilmente tu producto introduciendo dicha clave.

No te olvides que para aplicar estas claves tendrás que descargar antes los productos clave en tu ordenador. Aquí te dejamos los enlaces oficiales de descarga:

Windows 10 Pro – [Descarga desde Microsoft]

Microsoft Office 2016 Professional Plus – [Descarga desde Microsoft]

Microsoft Office 2019 Professional Plus – [Descarga desde Microsoft]

Si tienes cualquier problema, puedes contactar con el chat de soporte que está disponible 24 horas.

Nota: Esta publicación está patrocinada por CDKeyLord. Teknófilo no participa de las operaciones de esta compañía.