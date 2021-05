Netflix busca un ejecutivo para expandirse a los videojuegos

Según el diario The Information, Netflix está buscando un ejecutivo para dirigir su expansión en los videojuegos.

El informe sugiere que Netflix se ha puesto en contacto con varios «ejecutivos veteranos de la industria de los videojuegos» en relación con el puesto, que ampliaría sus esfuerzos en los videojuegos.

Netflix está considerando crear un «paquete» de juegos disponibles a través de una suscripción.

Un portavoz de Netflix ha dicho a Polygon que la compañía está «emocionada de hacer más con el entretenimiento interactivo.»:

Nuestros miembros valoran la variedad y la calidad de nuestros contenidos. Por eso hemos ampliado continuamente nuestra oferta, desde series a documentales, películas, originales en idiomas locales y realities.

Los miembros también disfrutan de un compromiso más directo con las historias que les gustan, a través de programas interactivos como Bandersnatch y You v. Wild, o juegos basados en Stranger Things, La Casa de Papel y To All the Boys. Así que estamos entusiasmados por hacer más cosas con el entretenimiento interactivo.