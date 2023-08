Netflix publica una app para emular un mando de juegos en la App Store

💻 ¡Las mejores rebajas! ¡Microsoft Office 2021 Pro Plus para siempre por 25.61€ en Godeal24! [ Más info ]

Netflix parece estar planeando llevar su oferta de juegos a tu televisor. El gigante del streaming ha publicado inesperadamente la app Netflix Game Controller en la App Store de iPhone sin un anuncio oficial de lanzamiento.

La aplicación funciona, pero, por el momento, no hace nada más allá de pedirte que elijas un juego en tu televisor. No hay más información, y no parece que haya ningún juego compatible en este momento.

Tampoco está claro cómo se conecta el teléfono al televisor, aunque es posible que envíe los comandos directamente a los servidores de Netflix y estos al televisor. O quizás este mando esté pensado para disfrutar de juegos en streaming, que no se ejecuten en el televisor directamente sino en la nube de Netflix.

Hay un enlace para obtener más ayuda en la parte inferior de la pantalla de inicio del mando de juegos, aunque te lleva a los foros de soporte general de Netflix.

Netflix ya ha estado publicando juegos para móviles en la App Store de Apple y en Google Play Store desde 2021, por lo que no es particularmente descabellado que intente potenciar su servicio de juegos.