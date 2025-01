Nintendo se pronuncia sobre las filtraciones de la Switch 2

Los rumores y filtraciones sobre la supuesta Switch 2 han inundado internet en las últimas semanas, especialmente tras el CES 2025.

Este evento tecnológico generó una ola de especulaciones y expectativas, pero Nintendo, fiel a su estilo, permanecía en silencio mientras observaba el revuelo desde la distancia. Sin embargo, finalmente ha roto ese silencio… solo para pedir calma.

Un desmentido oficial

A través de un comunicado enviado a CNET Japón, Nintendo aclaró la situación respecto a unos modelos presentados por la empresa de periféricos Genki en el CES. Según la compañía japonesa:

El hardware de videojuegos que Genki afirma ser de Nintendo en el CES no es oficial y no fue proporcionado por Nintendo.

Una declaración similar fue ofrecida al medio japonés The Sankei Shimbun, reiterando que los modelos mostrados por Genki no tenían relación con la compañía.

El origen de la confusión

Los rumores comenzaron cuando Genki presentó unos modelos 3D impresos en el CES 2025 que incluían un misterioso botón «C», lo cual despertó la curiosidad de la comunidad gamer.

Aunque Genki había insinuado inicialmente que su modelo estaba basado en la próxima consola de Nintendo, la empresa dio un giro en su discurso. En una entrevista con Game*Spark, también descubierta a través de Automaton, Genki admitió que su diseño no estaba basado en hardware real, sino en “información filtrada que circula en la industria”.

VIDEO — La Nintendo Switch 2 en avant-première au #CES2025. L'accessoiriste Genki indique posséder la vraie console et expose une maquette 3D + des accessoires. Les détails ici : https://t.co/5LDlnR2zC1 pic.twitter.com/IJ6taQggIQ — Numerama (@Numerama) January 8, 2025

El rumor tomó más fuerza a inicios de la semana, cuando medios como IGN repitieron la afirmación de que el diseño de Genki estaba inspirado en una versión legítima de la Switch 2. Sin embargo, con tantas declaraciones en diferentes idiomas, es probable que parte del mensaje se haya distorsionado en el camino.

Lo que Nintendo nos dejó (o no) claro

Curiosamente, el comunicado de Nintendo no termina de despejar las dudas. Aunque desmienten la autenticidad de los modelos de Genki, su declaración de que no son «oficiales» no descarta completamente la posibilidad de que algunos detalles sean acertados. Lo que sí queda claro es que Nintendo está lo suficientemente molesta con los rumores como para intervenir.

Hasta ahora, Nintendo solo ha aludido a la próxima consola como “la sucesora de la Nintendo Switch”, manteniendo el misterio alrededor del dispositivo.

Por ahora, todo sigue siendo un enigma. Nintendo mantiene su conocida estrategia de guardar secretos, mientras los rumores y filtraciones continúan alimentando la imaginación de los fans. La comunidad gamer, por supuesto, seguirá esperando ansiosa cualquier pista adicional sobre lo que promete ser uno de los lanzamientos más esperados del año.