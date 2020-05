Esta es la típica historia que no te crees cuando la lees por primera vez pero, en esta ocasión, parece ser cierta.

Configurar esta imagen como fondo de pantalla de tu teléfono Android podría causar que se cuelgue y que no vuelve a arrancar.

El problema ha sido compartido en primera instancia por el conocido filtrador Ice Universe en Twitter, pero más tarde se han hecho eco otros miembros como Android Authority.

Al parecer, no afecta a todos los smartphones ya que, por ejemplo, el Huawei Mate 20 Pro no se ve afectado. Sin embargo, muchos smartphones de Google, Samsung y otras marcas sí que sufren un cuelgue y, al tratar de reiniciar, la imagen se apaga y se enciende en la pantalla de bloqueo y no es posible entrar. Reiniciar el dispositivo en modo seguro no parece servir de nada.

Por suerte, un restablecimiento de fábrica hace que el teléfono vuelva a la normalidad, pero a costa de perder todos tus datos.

En este momento, no está claro qué lo está causando, pero teniendo en cuenta que está sucediendo en dispositivos de múltiples marcas, es posible que la codificación de la imagen provoque algún problema con el sistema operativo Android. También es posible que se haya creado especialmente para aprovechar una vulnerabilidad existente.

Desde aquí, no animamos a nadie que intentes establecer la imagen como fondo de pantalla pero, si no puedes evitarlo, estate preparado para hacer un restablecimiento de fábrica y, sobre todo, no olvides contarnos tu experiencia.