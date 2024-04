Nothing presenta dos modelos de auriculares inalámbricos: Ear y Ear (a)

La startup de Carl Pei, fundada en 2020, ha lanzado al mercado dos nuevos modelos de auriculares inalámbricos que prometen revolucionar la experiencia auditiva. Si bien ambos modelos son similares, presentan algunas diferencias en cuanto a características y precios.

Los auriculares, denominados Nothing Ear y Nothing Ear (a), prometen una experiencia de audio excepcional gracias a su controlador personalizado de 11 mm. Ambos modelos cuentan con cancelación activa de ruido y modo de transparencia, alimentados por un «inteligente algoritmo ANC» desarrollado por Nothing.

Con tres micrófonos por auricular, garantizan una calidad de llamadas óptima y control táctil basado en pellizcos en el auricular, similar al de los AirPods Pro 2. Además, ambos modelos cuentan con clasificación IP54, lo que los hace resistentes al sudor y al polvo, ideales para el ejercicio ligero.

A través de la aplicación Nothing X, los usuarios pueden disfrutar de opciones de ecualización personalizada, una función de mejora de graves, personalización de los controles táctiles, una herramienta «Encuentra mis auriculares», un test de ajuste auditivo para garantizar un sellado perfecto y opciones como el Modo de Baja Latencia para juegos, y conectividad multipunto para cambiar fácilmente entre dispositivos.

Pero la verdadera sorpresa llega con la integración de estos auriculares Nothing y el sistema operativo Nothing OS con ChatGPT. ¿Qué significa esto? Significa que los usuarios con la última versión de Nothing OS y ChatGPT instalados en sus teléfonos Nothing pronto podrán usar la función de «pellizcar para hablar» con esta popular herramienta de IA, directamente desde ambos modelos de auriculares. La implementación será gradual a partir del lanzamiento, según ha anunciado Nothing.

Sin embargo, el modelo Nothing Ear ofrece algunas ventajas adicionales respecto al Nothing Ear (a), principalmente en el procesamiento de audio y el diseño de la carcasa. Los Nothing Ear ofrecen un «EQ avanzado con intercambio de perfiles» en comparación con un EQ personalizado más simple en el Ear (a), y también cuentan con una función de «Perfil de sonido personal».

En cuanto a la resistencia al agua y al polvo, la carcasa de los Nothing Ear cuenta con una clasificación IP55, mientras que la del Ear (a) solo tiene una clasificación IPX2. En resumen, los Nothing Ear ofrecen una mayor protección contra accidentes relacionados con el agua y el polvo.

Con precios de 99€ para el Nothing Ear (a) y 149€ para el Nothing Ear, ambos modelos de auriculares prometen una experiencia auditiva de alta calidad a un precio asequible. Su lanzamiento está programado para el 22 de abril de 2024, con la posibilidad de reservarlos antes de esa fecha.