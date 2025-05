One UI 8 llevará RAM Plus a otro nivel: Todo lo que debes saber

Desde su introducción en 2021, la función RAM Plus ha sido una herramienta clave en los dispositivos Galaxy para mejorar la multitarea. Esta característica permite asignar memoria virtual para mantener más aplicaciones activas en segundo plano, simulando una ampliación de la memoria RAM física

Ahora, con la llegada de One UI 8, Samsung estaría a punto de elevar significativamente el límite de RAM Plus, lo que podría suponer una mejora importante en el rendimiento para los usuarios más exigentes.

Qué es RAM Plus y cómo ha evolucionado

RAM Plus fue incorporado por primera vez en One UI 4, permitiendo usar hasta 4 GB de almacenamiento interno como memoria RAM virtual. Poco después, en actualizaciones posteriores, la compañía amplió ese límite a 8 GB en varios dispositivos. Esta expansión se tradujo en una mayor fluidez al cambiar entre aplicaciones o realizar tareas exigentes.

Un reciente análisis realizado sobre una versión preliminar de One UI 8 para el Galaxy Z Flip 6 ha revelado un nuevo tope de 12 GB para RAM Plus. Esta cifra coincide con la memoria RAM física que tiene ese modelo, lo que refuerza la teoría de que Samsung ajustará dinámicamente el límite virtual en función de la memoria real del dispositivo.

Esto también abre la puerta a la posibilidad de que dispositivos con 16 GB de RAM física —como algunos Galaxy de gama alta— puedan alcanzar hasta 16 GB de RAM Plus. Sin embargo, aún no se ha filtrado ninguna compilación de One UI 8 para terminales con esas especificaciones, por lo que no es posible confirmarlo con certeza.

No todos los Galaxy podrán acceder a los 12 GB de RAM virtual

Es importante aclarar que los 12 GB de RAM Plus no estarán disponibles para todos los dispositivos Galaxy. Según el funcionamiento de esta función, la cantidad máxima de memoria virtual depende del hardware del dispositivo. Por tanto, modelos con 8 GB de RAM física o menos no podrán acceder a ese nuevo límite.

Aunque Samsung aún no ha hecho oficial esta información, se espera que el programa beta de One UI 8 comience en los próximos meses, posiblemente durante el verano, coincidiendo con el lanzamiento de los nuevos Galaxy Z Fold y Z Flip. Esta será la oportunidad perfecta para que los usuarios prueben las mejoras antes del lanzamiento global.