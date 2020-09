OnePlus recibe críticas por instalar sin avisar una app en sus smartphones

OnePlus está siendo objeto de críticas por instalar por su cuenta su app dedicada a los auriculares OnePlus Buds en los teléfonos existentes.

Según comentan algunos usuarios, la app ha aparecido descargada en sus smartphones de forma misteriosa y, por supuesto, no autorizada por parte de los dueños del teléfono. La mayoría de estos usuarios no tienen unos auriculares inalámbricos de la compañía.

La aplicación OnePlus Buds está diseñada para ayudar a los usuarios a descargar actualizaciones de firmware y modificar la configuración de los auriculares.

Los usuarios también pueden buscar sus auriculares con la aplicación en caso de que se extravíen. La aplicación sólo se puede descargar en teléfonos OnePlus.

Los usuarios de OnePlus están dejando críticas sobre la app en Google Play Store con calificaciones de una estrella y comentarios negativos. «Vergüenza que se instale una app de unos auriculares que no voy a utilizar y no me deje desinstalarla, oneplus has cambiado mucho», escribe un usuario descontento. También hay varias quejas que dicen que la aplicación no se puede desinstalar.

OnePlus no está solo. Google hizo lo mismo con su aplicación Pixel Buds cuando fue lanzada a principios de este año. Algunos usuarios de Pixel 4 y Pixel 3 encontraron la aplicación preinstalada en sus teléfonos sin su conocimiento y posteriormente la bombardearon con puntuaciones de una estrella