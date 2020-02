PlayStation 5 vs. Xbox Series X: Especificaciones filtradas

Sony y Microsoft se han mantenido bastante callados con respecto a las características técnicas de sus próximas consolas, aunque cabe esperar que sean bastante parecidas en cuanto a potencia y también precio.

Aunque todavía no sabemos la fecha en la que Sony y Microsoft presentarán sus consolas con todo detalle, ahora una filtración revela las especificaciones técnicas de ambas consolas de nueva generación.

Esta filtración procede de 4chan, como la mayoría de las filtraciones sobre la PS5 que hemos visto, y supuestamente proviene de un desarrollador de juegos que conoce bien ambas consolas.

PlayStation 5 Xbox Series X CPU AMD Zen 2 a 3.6 GHz AMD Zen 2 a 3.7 GHz GPU 12.6 TFLOPS (RDNA 1.5) 11.8 TFLOPS (RDNA 1.5) RAM 18 GB GDDR6 + 4 GB DDR4 16 GB GDDR6 + 4 GB DDR4 Almacenamiento 500 GB SSD (5.5 GB/s) 1 TB SSD (3.8 GB/s) Ancho de banda 576 GB/s 596 GB/s

Ya sabíamos que ambas consolas contarían con una CPU Zen 2 de 7nm de AMD y una GPU Navi RDNA, pero no conocíamos los detalles de ninguna de las dos. Tampoco era ningún secreto que ambas consolas contarían con discos SSD en lugar de discos mecánicos como las consolas actuales pero no sabíamos su capacidad.

La filtración indica que la PS5 tendrá un disco SSD más rápido que la Xbox pero su capacidad será inferior. Por otro lado, parece que la PS5 podría tener más memoria RAM y un rendimiento global de GPU algo superior, mientras que la Xbox podría tener un procesador algo más rápido.

No sabemos cuándo presentará Sony la PS5 pero no parece que vaya a ser este mes, como habíamos escuchado. Microsoft podría hacer más anuncios sobre la Xbox Series X en la feria E3 de junio, un evento al que Sony no asistirá este año.